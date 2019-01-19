Какие смартфоны LG обновятся до Android 9.0 Pie?

Компания LG опубликовала план обновления для своих смартфонов до Android 9.0 Pie.

LG G7 ThinQ

Согласно отчету южнокорейского производителя, в первом квартале текущего года обновиться до Android 9.0 Pie смогут владельцы LG G7 ThinQ и V35 ThinQ. Во втором квартале на данную ОС перейдут V40 ThinQ, V30S и V30.

В третьем квартале обновление будет доступно для пользователей LG G6, V20 и Q8 (2018). А владельцы LG Q9 и X5 (2018) обновятся только в четвертом квартале текущего года.

На данный момент обновиться до Android 9.0 Pie могут владельцы LG G7 ThinQ, живущие в Южной Корее. Для пользователей LG G7 ThinQ в других регионах обновление будет доступно весной нынешнего года.


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