Глава Xiaomi показал подэкранный сканер отпечатков, который срабатывает в любой точке дисплея

Производители смартфонов постепенно отказываются от традиционных считывателей отпечатков пальцев в пользу сканеров, интегрированных прямо в дисплей. Так как технология является новой, у нее есть своя доля проблем.

Большинство считывателей отпечатков пальцев первого поколения не так быстры, и для аутентификации часто требуется несколько попыток. Кроме того, область сканирования ограничена. Но, похоже, Xiaomi наконец-то нашла способ решить все имеющиеся проблемы.

Соучредитель и президент Xiaomi Лин Бин в китайской социальной сети Weibo продемонстрировал прототипа устройства с интегрированным в дисплей сканером отпечатков пальцев следующего поколения.



Благодаря новому сканеру, для аутентификации требуется все одно лишь нажатие, а в в качестве области сканирования можно использовать весь экран.

По словам производителя, площадь сканирования составляет 50?25 мм, что в пять раз больше текущих решений с экранным сканером, и в 15 раз больше, чем у обычного сканера отпечатков пальцев на задней панели. Когда появится первое устройство с дактилоскопическим сканером нового поколения Лин Бин не сообщил.