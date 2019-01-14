Meizu Note 9: раскрыты характеристики и дизайн производительного смартфона
Сетевые источники обнародовали рендеры и предполагаемые технические характеристики смартфона Meizu Note 9, анонс которого ожидается в текущем квартале.
Аппарат получит дисплей размером 6,3 дюйма по диагонали. По всей видимости, будет применена панель формата Full HD+. Рендеры указывают на безрамочное исполнение.
В верхней части экрана можно видеть небольшой каплевидный вырез для фронтальной камеры. Дактилоскопический сканер якобы расположится в боковой части корпуса.
Говорится о двойной основной камере: в её состав войдёт датчик с 48 млн пикселей. По слухам, может быть применён сенсор Samsung GM1.
«Сердцем» новинки послужит процессор Snapdragon 675. Этот чип содержит восемь вычислительных ядер Qualcomm Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno 612, а также движок Qualcomm AI Engine, предназначенный для ускорения выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом. Встроенный модем Qualcomm Snapdragon X12 LTE теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 600 Мбит/с.
Указана ёмкость аккумуляторной батареи — 4000 мА·ч. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 9 Pie, дополненной фирменной надстройкой Meizu Flyme UI.
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