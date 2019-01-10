CES 2019: Royole показала работу смартфона FlexPai на Snapdragon 855

На выставке CES 2019 в Лас-Вегасе американская компания Royole, занимающаяся производством гибкой электроники, показала складной смартфон FlexPai.

FlexPai

FlexPai был анонсирован в Пекине ещё в октябре прошлого года. Теперь же появилась возможность увидеть как работает настоящий складной смартфон. На первый взгляд FlexPai выглядит как планшет. При желании устройство легко складывается и превращается в смартфон.

Как отметил журналист ресурса The Verge, складной смартфон FlexPai тормозит и зависает при открытии и закрытии, а на дисплее появляются странные затемнения и цветные полосы. Отрицательные впечатления оставила и камера гибкого гаджета.

FlexPai
FlexPai
FlexPai

FlexPai оснащен 7,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1920?1440 пикселей с плотностью 308 ppi. В сложенном состоянии телефон предлагает два экрана – один с соотношением сторон 16:9, а другой с более широким соотношением 18:9. Экран свободно изгибается от нуля до 180° и рассчитан на 200 000 изгибов.

Производительность гаджета обеспечивает процессор Snapdragon 855 в тандеме с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Объём встроенного флеш-накопителя составляет 128 или 256 ГБ. Помимо этого, FlexPai получил камеры на 20 Мп и 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3800 мАч.

FlexPai уже доступен для покупки в Китае по цене $1320.


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