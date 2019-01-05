Honor 8A: все характеристики и цена смартфона за три дня до премьеры

За три дня до премьеры смартфона Honor 8A в Интернете появились его подробные технические характеристики, изображения и розничная цена. Причём речь идёт не об информации от охотников за утечками вроде Эвана Бласса, а об официальном интернет-магазине бренда, который открыл предзаказ на модель.

Honor 8A построен на базе восьмиядерного процессора MediaTek Helio P35 (MT6765), работает под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0 и оснащается 3 Гбайт оперативной и 32/64 Гбайт встроенной флеш-памяти, расширяемой за счёт карт microSD. Слот для последних сделан отдельным от разъёма для второй SIM-карты и поддерживает сменные носители объёмом до 512 Гбайт.

Дисплей устройства выполнен по технологии IPS и обладает диагональю 6,09 дюйма при разрешении 1560 ? 720 точек (формат 19,5:9) и пиксельной плотности 283 ppi. В его верхней части имеется небольшой полукруглый вырез, в котором размещена 8-Мп фронтальная камера (f/2,0). Тыльный фотомодуль тоже одинаковый, с разрешением 13 Мп, LED-вспышкой и диафрагмой f/1,8.

Источником питания Honor 8A служит аккумулятор ёмкостью 3020 мА·ч, габариты смартфона равны 156,28 ? 73,5 ? 8,0 мм. В продажу он поступит в трёх цветах — синем Aurora Blue, золотистом Platinum Gold и черном Magic Night. В базовой версии с 3/32 Гбайт памяти телефон оценён в китае в $116, версия 3/64 Гбайт обойдётся покупателям из Поднебесной в $145.



