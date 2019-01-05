RED показала Lithium — профессиональную 3D-камеру для своего смартфона Hydrogen One

RED показала Lithium — профессиональную 3D-камеру для своего смартфона Hydrogen One

Смартфон RED Hydrogen One при стоимости в $1300 никогда не был нацелен на обычных потребителей, поэтому теперь компания начинает раскрывать стратегию по продвижению этого устройства на профессиональном рынке в среде кинематографистов. 31 декабря на официальной странице в Facebook RED показала Lithium — 3D-камеру, которая, по существу, использует Hydrogen One в качестве видоискателя и контроллера. «Мы работаем над большими проектами, которые выйдут в наступающем году. Lithium», — говорится в подписи к изображению, без предоставления дополнительной информации.

Ранее уже было известно, что 3D-камера будет создана компанией Lucid, наиболее известной благодаря своей 360-градусной VR-камере LucidCam, и позволит пользователям просматривать 3D-контент в режиме реального времени без использования очков или гарнитуры. Такое устройство призвано значительно упростить работу на площадках, где осуществляется съёмка в стереоскопическом формате, ведь проверять отснятый материал и вносить коррективы можно прямо на месте, без использования дополнительных устройств.

Сотрудник RED Фил Холланд (Phil Holland) предоставил ресурсу Engadget немного больше информации о том, как будет работать Lithium. «Камера предназначена для создания изображений H4V очень высокого качества, — сказал он. — Это лёгкая стереосистема с двумя цифровыми кинодатчиками. Она наделена зум-объективами и является одним из самых компактных и удобных способов осуществления высококачественного захвата стереоскопических движущиеся изображений».

RED показала Lithium — профессиональную 3D-камеру для своего смартфона Hydrogen One

Съёмка 3D с помощью RED 8K Weapon и других кинокамер является сложной, требующей дорогих установок и серьёзного опыта в работе со стереоизображением. Напротив, снимать с помощью Lithium будет относительно легко, так как 3D-изображения будут сразу видны на экране Hydrogen One, а настраивать их можно в режиме реального времени. Сама камера также будет относительно лёгкой: порядка 6 фунтов (2,7 кг) без учёта батареи.

Мы наверняка услышим ещё подробности о Lithium позже в этом году, но новая система поступит на рынок, который уже остыл к 3D-изображению. Стереоскопический формат может не получить нового импульса интереса вплоть до появления продолжений нашумевшего «Аватара» в 2020 году, но RED всё же надеется, что Lithium побудит больше кинематографистов активнее снимать в 3D.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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