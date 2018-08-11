Google запустила приложение Cameos, в котором знаменитости рассказывают о себе

Компания Google презентовала новое приложение Cameos, предназначенное для общения популярных людей с своими поклонниками. Знаменитости будут записывать видеоролики, в которых ответят на все интересующие вопросы их фанатов. Такие ролики будут размещаться в поисковике Google.

Cameos

«Загуглив» интересующий вопрос о какой-либо знаменитости, пользователи сразу смогут просмотреть видео с ответом.

Google Cameos

Приложение Cameos является частью платформы Posts on Google, при помощи которой некоторые пользователи и компании могут публиковать сообщения или видео, отображающиеся прямо в поисковике. Чтобы использовать Cameos нужно получить специальное приглашение.


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