Google запустила приложение Cameos, в котором знаменитости рассказывают о себе

Компания Google презентовала новое приложение Cameos, предназначенное для общения популярных людей с своими поклонниками. Знаменитости будут записывать видеоролики, в которых ответят на все интересующие вопросы их фанатов. Такие ролики будут размещаться в поисковике Google .

«Загуглив» интересующий вопрос о какой-либо знаменитости, пользователи сразу смогут просмотреть видео с ответом.