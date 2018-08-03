Назначена дата релиза финальной версии Android P

Мобильная ОС Android P, представленная Google в мае этого года, уже почти готова к релизу стабильной финальной версии. Ранее полагалось, что выход состоится в августе этого года, и сегодня появились подтверждения этих слухов.

Сам Эван Бласс, известный инсайдер, который никогда не ошибается, сообщил, что появление стабильного билда Android P состоится 20 августа этого года. Напомним, что Android 7 вышел 22 августа 2016, а Android 8 увидел свет 21 августа 2017, так что указанная дата вполне имеет право на существование. После релиза Android P будет известен как Android 9, и заодно Google рассекретит его кодовое имя, которое, на деле, уже с 7-й версии никому, кроме новостных порталов, не интересно.

Первым делом новая ОС выйдет на смартфонах серии Pixel от самой Google, ну а ее появление на мобильниках данной марки будет зависеть напрямую от расторопности самих производителей. Также ОС будет продвигаться по программе Android One, к которой с недавних пор присоединилась и Xiaomi, так что многие мобильники переедут на Android 9 уже до конца этого года. Напомним, что в новой ОС все изменения затронут в первую очередь визуальную составляющую, и лишь некоторые из нововведений коснутся технической ее части.

Максим Мишенев, MobileDevice


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