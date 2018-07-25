Южнокорейский гигант Samsung, по информации сетевых источников, может пополнить ряды производителей смартфонов игрового уровня.

Как мы сообщали ранее, Samsung испытывает всё большее давление со стороны китайских разработчиков сотовых аппаратов. В таких условиях компания вынуждена менять бизнес-стратегию и искать новые способы привлечения покупателей.

В частности, если верить обнародованным данным, Samsung изучает возможность выпуска игрового смартфона. Такие аппараты уже есть у китайских компаний Xiaomi (Black Shark Gaming Phone) и ZTE Nubia Red Magic Gaming Phone. Кроме того, смартфоны игрового класса предлагают Razer и ASUS.

К сожалению, какие-либо подробности об игровом смартфоне Samsung пока отсутствуют. Но можно предположить, что в случае выпуска такой аппарат получит дисплей размером около 6 дюймов по диагонали. Разумеется, будет задействован мощный процессор, а объём оперативной памяти составит не менее 6 Гбайт.

В прошлом году, по подсчётам Gartner, поставки «умных» сотовых аппаратов Samsung составили 321 млн штук. Доля компании оказалась на уровне 20,9 %. В текущем году Samsung рассчитывает продать от 320 до 350 млн смартфонов.



