Samsung изучает возможность выпуска игрового смартфона
Южнокорейский гигант Samsung, по информации сетевых источников, может пополнить ряды производителей смартфонов игрового уровня.
Как мы сообщали ранее, Samsung испытывает всё большее давление со стороны китайских разработчиков сотовых аппаратов. В таких условиях компания вынуждена менять бизнес-стратегию и искать новые способы привлечения покупателей.
В частности, если верить обнародованным данным, Samsung изучает возможность выпуска игрового смартфона. Такие аппараты уже есть у китайских компаний Xiaomi (Black Shark Gaming Phone) и ZTE Nubia Red Magic Gaming Phone. Кроме того, смартфоны игрового класса предлагают Razer и ASUS.
К сожалению, какие-либо подробности об игровом смартфоне Samsung пока отсутствуют. Но можно предположить, что в случае выпуска такой аппарат получит дисплей размером около 6 дюймов по диагонали. Разумеется, будет задействован мощный процессор, а объём оперативной памяти составит не менее 6 Гбайт.
В прошлом году, по подсчётам Gartner, поставки «умных» сотовых аппаратов Samsung составили 321 млн штук. Доля компании оказалась на уровне 20,9 %. В текущем году Samsung рассчитывает продать от 320 до 350 млн смартфонов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
25.07.2018 12:38