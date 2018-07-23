Работающий Samsung Galaxy Note 9 появился на новых рендерах и «живых» фото

В сети вновь появились изображения грядущего Samsung Galaxy Note 9. На этот раз новинка представлена в новой цветовой гамме Deep Sea Blue и Lilac Purple. Кроме того, португальский ремонтник под ником lajotatech поделился в Instagram «живыми» фото работающего смартфона.

Galaxy Note 9 Deep Sea Blue

Характеристики

Новый флагман получит аналогичный дизайн, что и Samsung Galaxy S9. Предположительно, Samsung Galaxy Note9 оснастят 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2960?1440 пикселей, двойной основной камерой с модулями по 12 Мп и 8-мегапиксельной селфи-камерой.

Galaxy Note 9

Аппаратной основой девайса станет процессор SoC Snapdragon 845 или Exynos 9810 в зависимости от рынка. Объем оперативной памяти составит 8 ГБ, объем встроенной флеш-памяти – 256 ГБ. Ёмкость аккумулятора достигнет 4000 мАч. Новый флагман будет поставляться со стилусом S Pen. В качестве программного обеспечения будет использоваться Android 8.1 Oreo.

Galaxy Note 9 Lilac Purple

Старт продаж и цены

Дебют Galaxy Note 9 состоится уже 9 августа. Приём предзаказов откроется 14 августа, а поставки стартуют 24 августа. Цена базовой версии с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти составит около €990. Новинка будет доступна в пяти цветовых вариантах: черном, сером, синем, коричневом и лиловом.


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