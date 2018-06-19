Google выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много лет
Google впервые
Новое приложение, которое называется Google Podcasts, предлагает стандартную функциональность подкаст-плеера: собирает индивидуальные рекомендации, поддерживает офлайн-загрузку, показывает популярные позиции. Из подкастов можно создавать плейлисты. Также есть регулировка скорости воспроизведения и интеграция с помощником Assistant, который поддерживает поиск по подкастам. Наконец, работает синхронизация прогресса между устройствами.
Впрочем, как
Нет никаких рейтингов, нет отзывов пользователей, нет возможности работать с таймкодами в описании, нельзя добавить свой RSS, нет единого центра уведомлений о новых эпизодах и десятка других мелочей, доступных в сторонних клиентах.
На старте в Google Podcasts будут доступны 2 млн шоу. В Google уверены, что релиз нативного Android-приложение может вдвое увеличить мировую аудиторию подкастов.
Фото: TechCrunch
Разработчики уже заложили дорожную карту новых функций. В их планах — добавить возможности на базе ИИ. Одна из них будет создавать расшифровки записей, чтобы слабослышащие люди или те, кто оказался в шумных условиях, могли прочесть содержимое подкаста. Кроме того, должен появиться перевод транскрипций на другие языки.
В Google также обеспокоены производственным процессом, стоящим за подкастами. Компания установила, что среди ведущих женщины составляют всего четверть — еще меньше небелых хостов. Чтобы популяризировать создание подкастов за пределами крупнейших городов США, доминирующих на рынке, поисковой гигант создал независимый набсовет. Google не планирует напрямую выплачивать деньги создателям подкастов, но скорее всего, рассмотрит варианты, чтобы активнее продвигать шоу от создателей из числа меньшинств.
Google Podcasts
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19.06.2018 19:41