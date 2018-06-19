Google выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много лет

Google впервые запустила отдельную Android-программу для прослушивания подкастов со времен проекта Google Listen, свернутого в 2012 году. До сегодня аудиошоу можно было слушать в сервисе Google Play Music и с помощью сторонних клиентов, пишут AIN.UA .

Новое приложение, которое называется Google Podcasts, предлагает стандартную функциональность подкаст-плеера: собирает индивидуальные рекомендации, поддерживает офлайн-загрузку, показывает популярные позиции. Из подкастов можно создавать плейлисты. Также есть регулировка скорости воспроизведения и интеграция с помощником Assistant, который поддерживает поиск по подкастам. Наконец, работает синхронизация прогресса между устройствами.

Впрочем, как пишет в канале подкаста Beardycast Сергей Епихин, пока что возможности программы не сравнимы со сторонними клиентами:

Нет никаких рейтингов, нет отзывов пользователей, нет возможности работать с таймкодами в описании, нельзя добавить свой RSS, нет единого центра уведомлений о новых эпизодах и десятка других мелочей, доступных в сторонних клиентах.

На старте в Google Podcasts будут доступны 2 млн шоу. В Google уверены, что релиз нативного Android-приложение может вдвое увеличить мировую аудиторию подкастов.

Фото: TechCrunch

Разработчики уже заложили дорожную карту новых функций. В их планах — добавить возможности на базе ИИ. Одна из них будет создавать расшифровки записей, чтобы слабослышащие люди или те, кто оказался в шумных условиях, могли прочесть содержимое подкаста. Кроме того, должен появиться перевод транскрипций на другие языки.

В Google также обеспокоены производственным процессом, стоящим за подкастами. Компания установила, что среди ведущих женщины составляют всего четверть — еще меньше небелых хостов. Чтобы популяризировать создание подкастов за пределами крупнейших городов США , доминирующих на рынке, поисковой гигант создал независимый набсовет. Google не планирует напрямую выплачивать деньги создателям подкастов, но скорее всего, рассмотрит варианты, чтобы активнее продвигать шоу от создателей из числа меньшинств.