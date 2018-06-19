Google выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много лет

Google впервые запустила отдельную Android-программу для прослушивания подкастов со времен проекта Google Listen, свернутого в 2012 году. До сегодня аудиошоу можно было слушать в сервисе Google Play Music и с помощью сторонних клиентов, пишут AIN.UA.

Новое приложение, которое называется Google Podcasts, предлагает стандартную функциональность подкаст-плеера: собирает индивидуальные рекомендации, поддерживает офлайн-загрузку, показывает популярные позиции. Из подкастов можно создавать плейлисты. Также есть регулировка скорости воспроизведения и интеграция с помощником Assistant, который поддерживает поиск по подкастам. Наконец, работает синхронизация прогресса между устройствами.

Впрочем, как пишет в канале подкаста Beardycast Сергей Епихин, пока что возможности программы не сравнимы со сторонними клиентами:

Нет никаких рейтингов, нет отзывов пользователей, нет возможности работать с таймкодами в описании, нельзя добавить свой RSS, нет единого центра уведомлений о новых эпизодах и десятка других мелочей, доступных в сторонних клиентах.

На старте в Google Podcasts будут доступны 2 млн шоу. В Google уверены, что релиз нативного Android-приложение может вдвое увеличить мировую аудиторию подкастов.

Google выпустила отдельное Android-приложение для подкастов. Его ждали много лет

Фото: TechCrunch

Разработчики уже заложили дорожную карту новых функций. В их планах — добавить возможности на базе ИИ. Одна из них будет создавать расшифровки записей, чтобы слабослышащие люди или те, кто оказался в шумных условиях, могли прочесть содержимое подкаста. Кроме того, должен появиться перевод транскрипций на другие языки.

В Google также обеспокоены производственным процессом, стоящим за подкастами. Компания установила, что среди ведущих женщины составляют всего четверть — еще меньше небелых хостов. Чтобы популяризировать создание подкастов за пределами крупнейших городов США, доминирующих на рынке, поисковой гигант создал независимый набсовет. Google не планирует напрямую выплачивать деньги создателям подкастов, но скорее всего, рассмотрит варианты, чтобы активнее продвигать шоу от создателей из числа меньшинств.

Google Podcasts доступна только на Android — разработка iOS-клиента не планируется.


Михаил Сапитон, AIN


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