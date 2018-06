Раскрыты спецификации смартфона Samsung Galaxy S9 Plus Lite

Китайский регулятор TENAA ведет тестирование нового корейского смартфона Samsung Galaxy S9 Plus Lite, упрощенной версии текущего флагмана S9+. По сути, это увеличенный в размерах обычный S9, в который встроили батарею большей емкости и более крупный дисплей.



По данным TENAA, экран Samsung Galaxy S9 Plus Lite – это панель Full HD+ Super AMOLED на 6,3 дюйма, а батарея здесь имеет емкость 3700 мАч. Основная фотокамера смартфона базируется на матрицах 24+16 Мп, но, в отличие от обычного S9+, здесь она расположена так же, как у iPhone X от Apple , и дизайн она имеет соответствующий. Смартфон поступит в продажу исключительно с процессором Samsung 9810 – никакого Qualcomm 845 не будет, а вот все остальные достоинства флагмана сохранятся, включая безрамочный дисплей, беспроводную зарядку, порт USB-C прошивку Samsung Experience.



Памяти у Samsung Galaxy S9 Plus Lite будет 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной, слот под SIM-карты будет двойным. Ожидается, что цена смартфона окажется на уровне S9, что даст возможность выбора: либо компактный S9 с экраном Quad HD+, либо S9 Plus Lite с Full HD+, но более крупной панелью. Релиз предварительно назначен на июль этого года.