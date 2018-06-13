Android P получит тёмный режим

Android P получил функцию ночного режима, которую так давно ждали поклонники мобильной ОС от Google.

Android P night mode

По заявлениям представителей Google, у новых версий Android в настройках дисплея будет присутствовать соответствующий переключатель.

Ночной режим уже доступен для Google Pixel 2, однако включается режим лишь когда в качестве заставки на смартфоне установлено тёмное изображение. Можно предположить, что в следующем обновлении будет отключена автоматическая смена оформления в зависимости от времени суток или изображения рабочего стола, и пользователи смогут включать тёмное оформление вручную на своё усмотрение.

Зачем нужен ночной (тёмный) режим?

Данная функция полезна по двум причинам: в темноте глаза пользователей будут меньше напрягаться, а смартфоны с AMOLED-дисплеями станут более энергоэффективными, так как для отображения черного цвета экраны данного типа «выключают» нужные пиксели, что конечно же положительно скажется на времени автономной работы девайса.


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