Характеристики смартфона OnePlus 6 официально подтверждены

Карл Пей, основатель OnePlus, совсем недавно выложил фото своего нового флагманского смартфона OnePlus 6 с вырезом в верхней части экрана и добавил, что всем придется полюбить эту монобровь. Интернет-аудитория закидала его виртуальными тухлыми яйцами, но он, увернувшись, поведал сегодня о начинке грядущего мобильника.



До презентации OnePlus 6 еще есть немного времени – его покажут в мае или июне текущего года и будет продаваться за 750 долларов США в комплектации с 8 Гб RAM и 256 Гб постоянной памяти. По словам разработчиков, смартфон оснастят процессором Qualcomm 845, экраном AMOLED на 6,3 дюйма с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9, фотокамерами на 16+20 Мп сзади и 20 Мп спереди и батареей 3450 мАч. Все это будет работать под управлением Android 8.1 Oreo из коробки с предустановленной фирменной прошивкой Oxygen OS.



OnePlus 6 выйдет еще и в версии с 6-128 Гб памяти, но ее цена пока не сообщается. Вырез в экране нужен для размещения в нем фотокамеры и динамика, но, судя по тому, как монобровь негативно сказалась на продажах Apple iPhone X, грядущего OnePlus 6 тоже ничего хорошего не ждет. Еще бы – производитель оттяпал часть экрана, но итоговую цену аппарата так и не снизил, а тем временем эта монобровь будет мешать в играх и при просмотре видео. Словом, решение крайне спорное, и большинству пользователей оно не по нраву.