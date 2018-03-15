Meizu заранее снизит стоимость смартфона E3

Смартфон Meizu E3, до анонса которого остается меньше недели, может оказаться намного более доступным, нежели считалось ранее. Причина тому – наступление Xiaomi и потеря части рынка из-за отсутствия современных моделей, способных конкурировать с продукцией других компаний.



Ранее полагалось, что цена Meizu E3 будет начитаться от $285 за версию с 4 Гб ОЗУ и 32 Гб постоянной памяти, и такая стоимость казалась не совсем (совсем не) адекватной. Теперь же новый базовый Е3 будет стоить 240 долларов США , и эту информацию предоставили пожелавшие остаться неизвестными сотрудники компании. Что же до топовой версии смартфона с 6 Гб RAM и 128 Гб постоянной памяти, то за нее придется выложить 315 американских долларов.



На самом деле, даже эти суммы великоваты за смартфон Meizu E3, поскольку это далеко не флагман, да и сам бренд уже не так популярен, чем два или три года назад. Все, что сможет предложить этот аппарат, так это Full HD+ экран на 6 дюймов, процессор Qualcomm 636 и хорошая камера Sony IMX363, а также 20-ваттная зарядка батареи 3000 мАч по USB-C. Единственным интересным решением станет здесь сканер отпечатков пальцев, вмонтированный в правый боковой торец – впервые такой дактилоскоп появился в Meizu M6S, и пользоваться им оказалось очень удобно.