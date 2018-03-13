Все характеристики и внешний вид смартфонов Huawei P20

Немецкий сайт WinFuture обнародовал официальные рендерные снимки трех грядущих смартфонов линейки Huawei P20, а также их технические спецификации и стоимость.

Huawei P20

Huawei P20 будет оснащен LCD-дисплеем с разрешением 2240?1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. В верхней части дисплея расположат козырек в стиле iPhone X, а под дисплеем – сканер отпечатков пальцев. На задней панели размещена двойная камера с апертурой f/1,6.

Аппаратной платформой выступит восьмиядерный чипсет Kirin 970. Смартфон имеет 2 слота nanoSIM, а разъём для карточек памяти microSD отсутствует. Ёмкость аккумулятора равна 3 400 мАч.

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro внешне практически схож с P20 за исключением дополнительного модуля основной камеры с пока что неизвестным предназначением.

LCD-матрицу заменит OLED с аналогичными габаритами и разрешением. Смартфон базируется на том же чипсете Kirin 970. Ёмкость аккумулятора была увеличена до 4 000 мАч.

Huawei P20 Lite

Huawei P20 Lite получит уменьшенные габариты, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, а также упрощенные характеристики. Смартфон оснащен 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением 2280?1080 точек, двойной основной камерой на 16+2 Мп и фронтальной на 16 Мп, восьмиядерным чипсетом Kirin 659 с максимальной частотой 2,36 ГГц и видеоядром ARM Mali-T830 MP2, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ с возможностью расширения карточками microSD до 256 ГБ.

Среди коммуникаций стоит отметить Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, GPS/ГЛОНАСС, NFC , а также порт USB Type-C. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч, габариты 148,6 ? 71,2 ? 7,4 мм, а масса – 145 грамм. Работает P20 Lite под управлением Android 8.0 (Oreo) с фирменной оболочкой EMUI 8.0.

Стоимость и начало продаж