Свежие фото Xiaomi Mi Mix 2S: нижняя рамка вернулась

Опубликованы свежие фотографии смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, который все никак не представят официально. На снимках недельной давности этот мобильник предстал с очень тонкими рамками по всему периметру экрана, а теперь нам предлагают посмотреть на его версию с «подбородком».

Xiaomi Mi Mix 2S

Другими словами, нижняя рамка в Xiaomi Mi Mix 2S вернулась и привела вместе с собой фронтальную фотокамеру, которая опять окажется жутко неудобной в использовании. Сзади смартфон выглядит как Apple iPhone X – та же выпирающая двойная камера слева вверху, а вместо надкушенного яблока здесь установлен сканер отпечатков пальцев, который, напомним, мог быть встроен прямо в экран.

Xiaomi Mi Mix 2S

К счастью, моноброви у Xiaomi Mi Mix 2S не оказалось – верхняя рамка минимальна и содержит в себе только лишь разговорный динамик и сенсоры. Представят его уже 27 марта, одновременно с дебютом флагмана Xiaomi Mi 7, и это будут одни из первых смартфонов в мире на топовом процессоре Qualcomm 845 с восемью ядрами внутри. Xiaomi Mi Mix 2S дополнят экраном Full HD+ на 6 дюймов по диагонали, 6 Гб ОЗУ и прошивкой Android 8 Oreo с интерфейсом MIUI 9.

Максим Мишенев, MobileDevice


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