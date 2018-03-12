Свежие фото Xiaomi Mi Mix 2S: нижняя рамка вернулась

Опубликованы свежие фотографии смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, который все никак не представят официально. На снимках недельной давности этот мобильник предстал с очень тонкими рамками по всему периметру экрана, а теперь нам предлагают посмотреть на его версию с «подбородком».



Другими словами, нижняя рамка в Xiaomi Mi Mix 2S вернулась и привела вместе с собой фронтальную фотокамеру, которая опять окажется жутко неудобной в использовании. Сзади смартфон выглядит как Apple iPhone X – та же выпирающая двойная камера слева вверху, а вместо надкушенного яблока здесь установлен сканер отпечатков пальцев, который, напомним, мог быть встроен прямо в экран.

