90% пользователей мобильной связи в Украине – анонимные, поэтому большинство украинцев не могут получать полный перечень телеком-услуг. Но уже осенью граждане Украины смогут зарегистрировать свои SIM-карты онлайн.

Впервые регистрировать sim-карты предложили депутаты в 2012 году, пишет Сегодня.

В следующий раз народные избранники проголосовали за эту норму в «диктаторских законах» 2014 года. Как только Виктор Янукович сбежал в РоSSию, их отменили. В 2015 году правительство и Госспецсвязи разработали свой проект закона о регистрации sim-карт. Он должен был помешать роSSийским военным и боевикам анонимно передавать информацию об украинской армии и корректировать огонь по телефону.

В конце 19 июля 2017 года Госспецсвязи вновь вынесла на обсуждение подобный законопроект. На этот раз регистрация sim-карт объяснялась как средство борьбы с киберугрозами. Ведомство настаивало, чтобы официальное оформление «симок» было обязательным. Но пока закон не принят. Вместо этого Нацкомиссия по регулированию связи упростила регистрацию абонентов, вводя возможность регистрироваться онлайн.

Кроме безопасности, регистрация дает новые возможности. Абоненты смогут подтверждать личность через телефон и менять оператора без потери номера.

90% пользователей мобильной связи в Украине – анонимные, сообщает глава Нацкомиссии по регулированию связи. Поэтому большинство украинцев не могут получать полный перечень телеком-услуг. Например, без идентификации невозможно вернуть деньги с мобильного счета. Нельзя сохранить свой номер телефона при переходе на другого оператора.

Регистрация sim-карты действует уже в 90 странах мира, говорится в отчете GSMA (торговой организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру – ред.). Пользу от регистрации sim-карт получат все: государство, операторы и абоненты, считают чиновники. Такое решение уменьшит уровень мобильного мошенничества, полиция будет работать эффективней, повысится уровень нацбезопасности страны при кибератаках, уверены в Госспецсвязи.

В то же время, в GSMA отмечают, доказанной связи между регистрацией «симок» и сокращением преступлений нет.

Регистрация sim-карты останется добровольной. Сейчас 90% абонентов мобильных операторов фактически пользуются связью анонимно. С осени подать заявление на регистрацию можно будет в сервисном центре оператора или онлайн на сайте.

Заявление в электронной форме можно будет подать в личном кабинете на сайте оператора или через мобильное приложение.

В заявлении нужно указать свои данные:

Фамилия, имя, отчество; Серия и номер паспорта или индивидуальный номер налогоплательщика; Абонентский номер или IMEI телефона.

Заявление также нужно будет подтвердить через цифровую подпись или BankID.

Оператор должен принять заявление в течении рабочего дня. Позже он уведомляет о внесении абонента в свою базу.

Регистрация «симки» – бесплатная, и не меняет условий тарифа без согласия абонента. Интересно, что информацию об абоненте оператор может размещать в телефонных справочниках, базах данных информационно-справочных служб по согласию абонента.

Регистрация sim-карт откроет новые возможности, считают в Госспецсвязи. Это могут быть электронные услуги, электронная торговля и расчеты через sim-карты. В мире мобильные услуги уже давно вышли за рамки звонков и доступа в интернет. Sim-карта во многих странах превратилась в финансово-платежный сервис и «мобильный паспорт» – Mobile ID.

В этом году в Украине планируют запустить MNP – услугу, которая дает возможность абоненту менять оператора, сохраняя номер. Без регистрации сделать это технически невозможно.

«Как показывает практика большинства стран, введение обязательной регистрации абонентов облегчило доступ к электронным правительственным услугам, появилась возможность мобильной коммерции, поддержки правительственных программ финансового учета, и самое главное, на наш взгляд, облегчило процесс смены оператора в процессе переноса абонентского номера», – прокомментировали в пресс-службе одного из операторов.