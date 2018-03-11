С осени украинцы будут регистрировать SIM-карты онлайн

телефон мобильный симки

90% пользователей мобильной связи в Украине – анонимные, поэтому большинство украинцев не могут получать полный перечень телеком-услуг. Но уже осенью граждане Украины смогут зарегистрировать свои SIM-карты онлайн.

Впервые регистрировать sim-карты предложили депутаты в 2012 году, пишет Сегодня.

В следующий раз народные избранники проголосовали за эту норму в «диктаторских законах» 2014 года. Как только Виктор Янукович сбежал в РоSSию, их отменили. В 2015 году правительство и Госспецсвязи разработали свой проект закона о регистрации sim-карт. Он должен был помешать роSSийским военным и боевикам анонимно передавать информацию об украинской армии и корректировать огонь по телефону.

В конце 19 июля 2017 года Госспецсвязи вновь вынесла на обсуждение подобный законопроект. На этот раз регистрация sim-карт объяснялась как средство борьбы с киберугрозами. Ведомство настаивало, чтобы официальное оформление «симок» было обязательным. Но пока закон не принят. Вместо этого Нацкомиссия по регулированию связи упростила регистрацию абонентов, вводя возможность регистрироваться онлайн.

Кроме безопасности, регистрация дает новые возможности. Абоненты смогут подтверждать личность через телефон и менять оператора без потери номера.

90% пользователей мобильной связи в Украине – анонимные, сообщает глава Нацкомиссии по регулированию связи. Поэтому большинство украинцев не могут получать полный перечень телеком-услуг. Например, без идентификации невозможно вернуть деньги с мобильного счета. Нельзя сохранить свой номер телефона при переходе на другого оператора.

Регистрация sim-карты действует уже в 90 странах мира, говорится в отчете GSMA (торговой организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру – ред.). Пользу от регистрации sim-карт получат все: государство, операторы и абоненты, считают чиновники. Такое решение уменьшит уровень мобильного мошенничества, полиция будет работать эффективней, повысится уровень нацбезопасности страны при кибератаках, уверены в Госспецсвязи.

В то же время, в GSMA отмечают, доказанной связи между регистрацией «симок» и сокращением преступлений нет.

Регистрация sim-карты останется добровольной. Сейчас 90% абонентов мобильных операторов фактически пользуются связью анонимно. С осени подать заявление на регистрацию можно будет в сервисном центре оператора или онлайн на сайте.

Заявление в электронной форме можно будет подать в личном кабинете на сайте оператора или через мобильное приложение.

В заявлении нужно указать свои данные:

Фамилия, имя, отчество; Серия и номер паспорта или индивидуальный номер налогоплательщика; Абонентский номер или IMEI телефона.

Заявление также нужно будет подтвердить через цифровую подпись или BankID.

Оператор должен принять заявление в течении рабочего дня. Позже он уведомляет о внесении абонента в свою базу.

Регистрация «симки» – бесплатная, и не меняет условий тарифа без согласия абонента. Интересно, что информацию об абоненте оператор может размещать в телефонных справочниках, базах данных информационно-справочных служб по согласию абонента.

Регистрация sim-карт откроет новые возможности, считают в Госспецсвязи. Это могут быть электронные услуги, электронная торговля и расчеты через sim-карты. В мире мобильные услуги уже давно вышли за рамки звонков и доступа в интернет. Sim-карта во многих странах превратилась в финансово-платежный сервис и «мобильный паспорт» – Mobile ID.

В этом году в Украине планируют запустить MNP – услугу, которая дает возможность абоненту менять оператора, сохраняя номер. Без регистрации сделать это технически невозможно.

«Как показывает практика большинства стран, введение обязательной регистрации абонентов облегчило доступ к электронным правительственным услугам, появилась возможность мобильной коммерции, поддержки правительственных программ финансового учета, и самое главное, на наш взгляд, облегчило процесс смены оператора в процессе переноса абонентского номера», – прокомментировали в пресс-службе одного из операторов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Пресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 ProПресс-фото смартфонов Huawei P20, P20 Lite и P20 Pro
Главные подробности Huawei P20 и Mate 20 раскрыты до презентацииГлавные подробности Huawei P20 и Mate 20 раскрыты до презентации
Смартфон Oukitel WP5000 наделили прочным корпусом и большой батареейСмартфон Oukitel WP5000 наделили прочным корпусом и большой батареей
Появилось новое фото и характеристики Meizu 15 PlusПоявилось новое фото и характеристики Meizu 15 Plus
Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739Смартфон Umidigi A1 построен на новом CPU MT6739
Блок рекламы


Похожие новости
4G в Украине: в «Киевстар» рассказали, насколько дороже будут новые тарифы4G в Украине: в «Киевстар» рассказали, насколько дороже будут новые тарифы
iPhone следующего поколения получит две SIM-картыiPhone следующего поколения получит две SIM-карты
Власти Индонезии не будут блокировать WhatsAppВласти Индонезии не будут блокировать WhatsApp
Новые гарнитуры Google Daydream VR будут выпускаться в трех цветахНовые гарнитуры Google Daydream VR будут выпускаться в трех цветах
Украинцы могут делиться платными приложениями и контентом Google Play: заработала семейная библиотека
В Киевстаре с 1 сентября будут новые тарифыВ Киевстаре с 1 сентября будут новые тарифы
Украинцы смогут получить услуги 4G до конца 2018 годаУкраинцы смогут получить услуги 4G до конца 2018 года
Украинцы не могут скачать OperaVPN в Google Play и Apple StoreУкраинцы не могут скачать OperaVPN в Google Play и Apple Store
iPhone SE, произведённые в Индии, будут стоить всего $220iPhone SE, произведённые в Индии, будут стоить всего $220
Украинцы вывели на Kickstarter гарнитуру Hushme, которая делает разговоры по телефону неслышными для окружающихУкраинцы вывели на Kickstarter гарнитуру Hushme, которая делает разговоры по телефону неслышными для окружающих
Последние новости
Подгружаем последние новости