Android P научит смартфоны работать мышкой и клавиатурой для ПК

Согласно сообщению одного из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, операционная система Android P будет включать в себя функцию, которая позволит использовать смартфон в качестве мышки или клавиатуры для ПК.

Android P

Это станет возможным благодаря нативной поддержки Bluetooth HID. При помощи Bluetooth телефон будет подключаться к планшету, ноутбуку или десктопу и использоваться в качестве устройства ввода. Также смартфон можно будет использовать для ввода текста на смарт-ТВ, управления презентацией на проекторе или в других случаях, когда карманное устройство ввода может быть более удобным, чем подключение реальной мыши или клавиатуры.

Как ожидается, первая превью-версия Android 9.0 P для разработчиков уже доступна. Публичный релиз новой ОС состоится в августе-сентябре текущего года.


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