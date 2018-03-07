Huawei работает над голосовым ассистентом HiAssistant

Компания Huawei трудится над собственным голосовым помощником HiAssistant, который планируется сделать не хуже, а то и лучше конкурентов. Он будет работать в паре с процессорами Kirin, в которых есть искусственный интеллект, то есть пока что это только Kirin 970.

HiAssistant

Другими словами, в течение определенного времени HiAssistant будет прерогативой лишь топовых смартфонов Huawei, но постепенно его внедрят и в средний ценовой сегмент, а вот появление помощника в бюджетных аппаратах откровенно под большим вопросом. Впрочем, жителей всех стран, кроме Поднебесной, все это волновать не должно, поскольку HiAssistant будет поддерживать исключительно китайский язык в течение длительного времени. Напомним, что по той же схеме развивался помощник Samsung Bixby, по причине чего он оказался никому не нужным.

О возможностях HiAssistant пока ничего неизвестно, но Huawei нацелена на высшую лигу, и ее помощник будет сражаться в первую очередь с Apple Siri и Google Assistant, которые за годы своего существования достигли значительных высот в своем развитии. Последний, к слову, совсем скоро получит встроенную поддержку русского языка. По слухам, в HiAssistant внедрят поддержку виртуальной реальности – за счет функции HiVision, аналога Google Lens, помощник сможет определять попадающие в кадр объекты и выдавать информацию о них.

Максим Мишенев, MobileDevice


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