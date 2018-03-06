Разработчики увидят следующий Android в середине марта

Популярный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) в своем Twitter-аккаунте опубликовал подробности о следующем крупном обновлении мобильной операционной системы Google .

По данным инсайдера, первая предварительная версия Android P для разработчиков будет доступна уже в середине марта нынешнего года. Предположительно, это случится 14 марта.

Android P получит защиту от несанкционированной активации микрофона и камеры, поддержку функции сканирования радужной оболочки глаза, а также встроенный определитель записи телефонного разговора.

Релиз финальной версии Android P состоится только в августе-сентябре текущего года.