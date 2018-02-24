Google анонсирует предстоящие обновления функции Assistant

Google анонсирует много предстоящих обновлений для Assistant.

Assistant сможет выполнять сразу несколько действий из одной команды, которую вы заранее установили.

Это простая концепция, но это должно быть удобное дополнение для людей с множеством умных домашних гаджетов.

Google говорит, что это произойдет в ближайшие недели. Это будет первое серьезное обновление.

Два других будут разрабатываться в течение 2018 года. Произойдет глубокая интеграция между помощником и смартфонами и носителями.

Assistant уже интегрирован в ваш телефон, но он еще не тесно интегрирован с конкретным оборудованием и программным обеспечением каждого устройства.

Помимо производителей телефонов, Google также работает с беспроводными операторами для интеграции своих услуг с «помощником».

Ник Фокс, руководитель продукта для «помощника», говорит, что Google может поддерживать операторов с пакетами Triple Play, интегрируя их с такими вещами, как DVR.

Google также объявил о некоторых основных улучшениях языка для Assistant.