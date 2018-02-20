Nuance прекращает разработку клавиатуры Swype для Android и iOS

Nuance Communications, которая является материнской компанией Swype, сообщила XDA Developers о том, что прекращает разработку Swype с технологией Dragon Dictation для Android. А это значит, что клавиатура никаких новых функций и обновлений больше получать не будет.

Та же участь постигнет и версию для iOS . В подтверждение этому, в начале текущего месяца, в разделе новостей Nuance на платформе Zendesk, появилось объявление, в котором говорится об «убийстве» Swype для iOS и последующем удалении приложения из App Store.

По словам разработчиков, Nuance решила полностью отказаться от разработки потребительских продуктов, и сосредоточить свое внимание на развитие решений искусственного интеллекта, которые ориентированы на корпоративный сегмент.