Прошивка Android Wear Oreo выйдет для 30 умных часов

Не так давно компания Google представила операционную систему Android Wear Oreo для носимых устройств, анонс которой прошел совершенно незаметно. Апдейт хоть и носит масштабный характер, но все же интереса не вызывает ввиду глобального спада спроса на умные часы. Тем не менее, прошивка выйдет в общей сложности на 30 моделях смарт-часов, хотя изначально их было намного меньше.



На Android Wear Oreo перейдут как бюджетные, так и топовые часы, и даже имиджевые модели тоже будут затронуты: к примеру, Hugo BOSS Touch, TAG Heuer Tag Connected Modular 45, Emporio Armani Connected и им подобные. Средний класс тоже не останется в стороне: LG Watch Sport уже начали получать апдейт прошивки. Сегодня Google опубликовал список из шести наименований умных Casio PRO TREK Smart WSD-F20, Casio WSD-F10 Smart Outdoor Watch, Huawei Watch 2, Mobvoi Ticwatch S & E, Polar M600 и ZTE Quartz, и в будущем список будет пополняться.



Следует отметить, что апдейт распространяется в поэтапном режиме в разных странах, так что есть вероятность задержки с его прибытием. Добавим также, что не так давно в низком спросе на умные часы на базе Android Wear была обвинена компания Qualcomm – она уже пару лет не выпускала новые процессоры для мобильной электроники, что и повлияло на потерю интереса пользователей. Логики в этом никакой нет – Qualcomm попросту не обязана выпускать что-то, в чем не видит выгоды.