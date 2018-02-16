Найдена первая «живая» фотография смартфона Nokia 7+

Обнаружен первый «живой» снимок смартфона Nokia 7+, до анонса которого осталось всего чуть больше недели. Это аппарат из среднего класса, и его покажут в Барселоне на MWC 2018 вместе с другими новинками от финского бренда.



Согласно доступной информации, Nokia 7+ будет располагать большим экраном на 6 дюймов по диагонали с разрешением Full HD+ или 2160х1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. Рамок вокруг него практически не останется, так что дактилоскоп переедет на тыльную панель, где также обнаружится двойная фотокамера на 12+13 Мп с оптикой от Zeiss и двукратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры не установлено.



Смартфон Nokia 7+ будет собран на проверенном процессоре Qualcomm 660 в комплекте с 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти. К спецификациям аппарата относятся два SIM-слота, модуль LTE , поддержка бесконтактных платежей по NFC и работа под управлением ОС Android 8 Oreo с чистым интерфейсом без дополнительного ПО . Также на MWC 2018 холдинг HMD Global, владелец бренда Nokia, намерен анонсировать еще как минимум два смартфона – супердешевый Nokia 1 и мощный флагман Nokia 9 с безрамочным экраном и самой передовой начинкой, которая будет включать в себя до 8 Гб RAM и 256 Гб ROM (по слухам).