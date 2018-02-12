Серия Meizu 15 будет состоять из трех моделей смартфонов

В этом квартале компания Meizu проведет анонс своих новых юбилейных смартфонов Meizu 15, которые она выпустит в честь своего 15-летия. Но если раньше предполагалось, что в серию войдут два мобильника, то теперь выяснилось, что их будет три.

Meizu 15

К ранее практически рассекреченным Meizu 15 и 15 Plus добавится модель 15 Lite, позиционирование которое вполне логично: она станет самой младшей в серии, и очевидным отличием станет менее продвинутая начинка, но и более приемлемая стоимость. Выпуском трех смартфонов Meizu планирует охватить максимально широкую целевую аудиторию – Lite станет выбором тех, кого интересует новый флагман, но кто не готов переплачивать за китайфон из второшо эшелона, а Plus-версию купят ценители марки, желающие получить мощный гаджет, но при этом более доступный по сравнению с конкурентами.

Обычный же Meizu 15 подойдет всем остальным – он окажется более компактным в сравнении с Plus и более мощным в сравнении Lite, то есть это своего рода золотая середина. Показ всех трех смартфонов ожидается уже в этом месяце – их могут представить на MWC 2018 26 февраля в Барселоне. По слухам, Plus-версия сможет соперничать даже с Xiaomi Mi 7 в плане производительности. Смартфоны окажутся безрамочными, но второго экрана, как у Meizu Pro 7, уже не будет – эту фишку покупатели не оценили.

Максим Мишенев, MobileDevice


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