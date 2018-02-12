Грядет анонс новых гаджетов на Sailfish OS

Операционная система Sailfish OS, созданная основавшими фирму Jolla выходцами из Nokia, пока еще жива. Не так давно ее владельцем один очень богатый россиянин, и уже совсем скоро миру будут представлены новые продукты на ее основе.



Гаджеты под управлением Sailfish OS покажут на шоу Mobile World Congress 2018 в Барселоне через пару недель. Что это будут за устройства, для кого они делаются, и зачем вообще нужны – на данный момент неизвестно. Судя по тому, что смартфон на базе Sailfish OS в свое время не «выстрелил», ничего интересного нам ждать не стоит – вероятно, покажут пару узкоспециализированных планшетов, ну а спрос на устройства этого класса становится все ниже и ниже в глобальном плане.



Существует вероятность, что на MWC 2018 будет показан некий ноутбук на базе Sailfish OS с продвинутой системой защиты, и это, с одной стороны, очень даже неплохо. Но, с другой стороны, приложений под эту систему практически нет – ни один крупный разработчик не считает нужным поддерживать ее. Таким образом, показ на MWC 2018 будет, что называется, «для своих», и самой интересной его частью станет анонс нового поколения самой операционной системы, Sailfish OS 3. Пока не сообщается, насколько сильно изменится ОС, и какой функционал будет добавлен в нее, однако девелоперы обещают нечто грандиозное.