Рассекречены характеристики смартфона Sony Xperia XZ Pro

В сеть выложены подробные спецификации нового пока не анонсированного смартфона Sony Xperia XZ Pro, который выйдет уже в этом году. Вероятно, его покажут на MWC 2018 или CeBIT 2018 в Барселоне или Ганновере соответственно, и это будет новый японский флагман.

Sony Xperia XZ Pro

Спецификации Sony Xperia XZ Pro очень неплохие – процессор Qualcomm 845, фотокамеры на 13 Мп спереди и 18+12 Мп сзади, сразу 128 Гб постоянной памяти и экран OLED с соотношением сторон 18:9 и очень высоким разрешением Ultra HD или 4К. Смущает лишь его диагональ – 5,7 дюйма для флагмана – это не совсем серьезно по нынешним меркам.

Оперативной памяти у Sony Xperia XZ Pro будет 6 Гб, а его корпус получит защиту от воды по стандарту IP68, и внутри него спрячется батарея емкостью 3420 мАч. Согласно последним данным, смартфон получит модуль NFC для бесконтактных платежей, два слота под SIM-карты и прошивку на базе Android 8 Oreo с неким фирменным интерфейсом от Sony. Слухи утверждают, что если Sony Xperia XZ Pro не покажут на перечисленных выставках мирового уровня, то его анонс состоится уже летом в рамках отдельного мероприятия.

Максим Мишенев, MobileDevice


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