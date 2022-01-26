Гендиректор YouTube рассказала, что платформа будет развиваться по направлениям NFT и Web3

Генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки (Susan Wojcicki) во вторник заявила, что видеосервис будет развиваться таким образом, чтобы помочь создателям контента извлекать выгоду из технологий вроде NFT. В своём ежегодном письме с изложением приоритетов компании, Воджицки не рассказала о конкретных планах YouTube, но ясно дала понять, что ресурс будет развиваться в направлениях, которые стремительно набирают популярность, включая блокчейн и Web3.

Гендиректор YouTube рассказала, что платформа будет развиваться по направлениям NFT и Web3

Сьюзан Воджицки Источник изображения: Harriet Taylor/CNBC

«Прошлогодние достижения мира криптовалют, невзаимозаменяемых токенов и даже децентрализованных автономных организаций показали ранее невообразимую возможность укрепить связь между создателями контента и их поклонниками, — сказала Воджицки. — Мы всегда сосредоточены на расширении экосистемы YouTube, чтобы помочь создателям контента извлекать выгоду из таких новых технологий, как NFT».

Воджицки сказала, что YouTube черпает вдохновение из «всего, что связано с Web3». Напомним, что под термином Web3 чаще всего подразумевается следующая ступень эволюции интернета. По мнению сторонников Web3, интернет будущего должен строиться вокруг таких вещей, как блокчейн-технологии, криптография и децентрализованные платформы. Это совсем другой продукт, чем нынешняя модель интернета, где на протяжении последнего десятилетия доминируют Google и несколько других крупных компаний.

Воджицки также сообщила, что YouTube планирует уделить больше внимания подкастам, что предоставит создателям контента больше возможностей для взаимодействия с подписчиками. Кроме того, она рассказала, что Shorts, платформа коротких видеороликов, созданная для конкуренции с TikTok, набрала 5 триллионов просмотров с момента её запуска в 2020 году. Воджицки сказала, что компания сейчас находится на ранних этапах тестирования того, как инструменты для совершения покупок можно интегрировать с Shorts.

Письмо гендиректора YouTube закончилось высказыванием опасений касаемо повышенного внимания регуляторов к деятельности Google. Она считает, что более жёсткое регулирование может иметь непредвиденные последствия, которые негативно повлияют на сообщество создателей контента.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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