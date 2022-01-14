"Это РоSSийская Федерация", - Данилов о кибератаках на правительственные сайты

"Единственная страна на сегодняшний день этим вопросом может заниматься в таком объеме".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что за хакерскими атаками на правительственные сайты стоит РоSSия.

"Совершенно понятно, у нас есть единственная страна, которая на сегодняшний день этим вопросом может заниматься в таком объеме", – сказал Данилов в комментарии "Голосу Америки".

"Это РоSSийская Федерация", - подчеркнул секретарь СНБО, отметив, что расследование инцидента продолжается.

По словам Данилова, организаторы нападения не достигли поставленной задачи.

"Они хотят, чтобы определенные процессы прекратили существование, потому что те институты, которые есть, они крайне важны для существования вообще системы государственного управления", - заявил Данилов.

Как сообщалось, в результате хакерской атаки, произошедшей в ночь с 13 на 14 января, в Украине пострадали около 70 сайтов государственных и региональных органов влады. Это была самая мощная кибератака на Украину за последние четыре года.