Корейский провайдер подал в суд на Netflix за взрывной трафик, вызванный выходом нового сериала

Южнокорейский инернет-провайдер SK Broadband подал в суд на стриминговый сервис Netflix после выхода сериала «Игра в кальмара», который стал настолько популярным, что трафик платформы в его сети подскочил до отметки 1,2 Тбит/с. Провайдер считает, что Netflix должен покрыть расходы, связанные с увеличением трафика и обслуживанием сети.

Корейский провайдер подал в суд на Netflix за взрывной трафик, вызванный выходом нового сериала

Источник: netflix.com

В целом провайдер SK Broadband недоволен тем, что поток данных в её системах постоянно увеличивается по мере того, как всё большее число пользователей в Южной Корее подключается к Netflix. «Мы рассмотрим иск, который против нас подала SK Broadband. В то же время мы продолжим стремиться к открытому диалогу и изучать возможности работы с SK Broadband, чтобы обеспечить бесперебойную работу стриминга для наших общих клиентов», — прокомментировал инцидент изданию The Register представитель Netflix.

Это уже не первый случай столкновения двух компаний. В ноябре 2019 года SK Broadband обратилась в Корейскую комиссию по связи (Korea Communications Commission) с призывом обязать гигантов веб-видео Netflix и YouTube платить за использование сети. Тогда Netflix подала иск против SK Broadband, чтобы предоставить судам возможность решать, следует ли компании выплачивать компенсации провайдерам.

Корейский провайдер подал в суд на Netflix за взрывной трафик, вызванный выходом нового сериала

Источник: netflix.com

В июне, как сообщило издание The Korea Herald, судьи в Сеуле вынесли решение в пользу корейского провайдера, постановив, что Netflix должна выплатить SK Broadband некоторую «разумную» сумму за обслуживание трафика гиганта. Согласно данным провайдера, в четвёртом квартале 2020 года на Netflix пришлось 5 % трафика в Южной Корее, и только за этот год платформа должна выплатить $23 млн. Стриминг обжаловал данное решение, разбирательство в следующей инстанции начнётся в декабре.

Последний иск SK Broadband против Netflix, вероятно, вызван неожиданно большим ростом трафика, вызванным новым хитом на платформе. В минувшую пятницу сервис выпустил корейский сериал «Игра в кальмара», где персонажи триллера-антиутопии сходятся в смертельной борьбе за крупный джекпот. Шоу стало самым популярным по просмотрам в 90 странах присутствия Netflix и получило высокие оценки критиков.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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