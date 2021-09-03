СБУ в августе заблокировала 43 кибератаки на украинские органы власти

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в августе 2021 года прекратили и нейтрализовали 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Отмечается, что обнаруженная кибератака является результатом анализа 36 тыс. критических событий информационной безопасности.

В основном основными типами хакерских атак были:

соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server)

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)

атаки на веб-приложения (Web App Attack)

вредоносное программное обеспечение (Malware).

"На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве", - отметили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в начале июля на сайты президента Украина и СБУ провели сетевую атаку.

26 августа президент Владимир Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины.