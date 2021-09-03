СБУ в августе заблокировала 43 кибератаки на украинские органы власти
Специалисты проверили 36 тыс. критических событий информационной безопасности.
Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в августе 2021 года прекратили и нейтрализовали 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что обнаруженная кибератака является результатом анализа 36 тыс. критических событий информационной безопасности.
В основном основными типами хакерских атак были:
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соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server)
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попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
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атаки на веб-приложения (Web App Attack)
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вредоносное программное обеспечение (Malware).
"На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве", - отметили в СБУ.
Напомним, в начале июля на сайты президента Украина и СБУ провели сетевую атаку.
26 августа президент Владимир Зеленский утвердил обновленную Стратегию кибербезопасности Украины.