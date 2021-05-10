В США ввели чрезвычайное положение после кибератаки на бензопровод Colonial, за хакерами может стоять РоSSия

Это состояние позволяет упростить условия транспортировки горючего.

В США ввели чрезвычайное положение после кибератаки на бензопровод Colonial, за хакерами может стоять РоSSия
Фото: Profile.ru

Правительство США издало закон о чрезвычайном положении после кибератаки на самый большой бензиновый трубопровод страны Colonial, произошедшей 7 мая.

Полноценная работа трубопровода по состоянию на вчера до сих пор не была восстановлена. На Colonial приходится 2,5 млн баррелей в день - это 45% поставок дизельного топлива, бензина и авиакеросина на Восточном побережье, пишет BBC.

Аварийный статус позволяет транспортировать топливо альтернативными способами, кроме того, власти могут отменить требования, регулирующие склад бензина и задействовать корабли для его транспортировки.

18 штатов получили временный отказ от права на перевозку горючего. Эксперты считают, что на этой неделе цены на топливо могут вырасти на 2-3%, но долгосрочные последствия могут быть еще хуже, если аварию быстро не удастся уладить.

"Мы находимся в процессе возобновления обслуживания для наших поставщиков и вернем полностью систему к работе тогда, когда будем считать, что это безопасно и в соответствии с законодательством", - заявили в Colonial.

Источники заявили, что за кибератакой стоит группировка DarkSide. Во время атаки хакеры похитили около 100 ГБ данных. Затем они заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах и потребовали выкуп. В случае отказа от уплаты преступники угрожают выложить информацию в Интернет. Что именно за информация - пока неизвестно.

Обновление. За этими хакерами может стоять РоSSия, пишет CNN со ссылкой на источники.

Напомним, DarkSide работает по схеме "вымогатель-как услуга" (RaaS), рекламируя свой вирус в даркнете. Его используют для атак преимущественно на крупные корпоративные сети. Он шифрует данные, а затем требует у пострадавших компаний выкуп. Если жертвы отказываются платить, участники DarkSide публикуют похищенные у них данные на своем сайте в даркнете.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Интернет в Украине подорожает в два разаИнтернет в Украине подорожает в два раза
Трамп запустил личную соцсеть на своем сайтеТрамп запустил личную соцсеть на своем сайте
Крупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератакеКрупнейший оператор нефтепровода в США подвергся кибератаке
Facebook удалил найденную журналистами ботоферму власти и сотни аккаунтов, связанных с ДеркачомFacebook удалил найденную журналистами ботоферму власти и сотни аккаунтов, связанных с Деркачом
В Одессе разоблачили интернет-агитаторов, которые планировали распространение фейков о майских праздниках в УкраинеВ Одессе разоблачили интернет-агитаторов, которые планировали распространение фейков о майских праздниках в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Криптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон МаскКриптовалюта Dogecoin упала в цене после того, как её упомянул Илон Маск
78% потребителей покупают товары онлайн и не прекратят этого делать после пандемии (исследование)78% потребителей покупают товары онлайн и не прекратят этого делать после пандемии (исследование)
РоSSия признала сайт "Медуза" иностранным агентомРоSSия признала сайт "Медуза" иностранным агентом
Акции Coursera выросли на 22% в первый день торгов после IPOАкции Coursera выросли на 22% в первый день торгов после IPO
Блокчейн поможет осуществлять государственные процессы прозрачно, - ПрилепаБлокчейн поможет осуществлять государственные процессы прозрачно, - Прилепа
РоSSия замедлила работу Twitter и грозит полностью заблокировать соцсетьРоSSия замедлила работу Twitter и грозит полностью заблокировать соцсеть
Европейская служба банковского надзора публично признала факт кибератакиЕвропейская служба банковского надзора публично признала факт кибератаки
Microsoft поможет европейским новостным агентствам получать плату за контент от техногигантовMicrosoft поможет европейским новостным агентствам получать плату за контент от техногигантов
Владелец TikTok передумал продавать бизнес в США после ухода ТрампаВладелец TikTok передумал продавать бизнес в США после ухода Трампа
ByteDance может продать индийские активы TikTok конкурирующей Glance из-за запрета в странеByteDance может продать индийские активы TikTok конкурирующей Glance из-за запрета в стране
Последние новости
Подгружаем последние новости