В США ввели чрезвычайное положение после кибератаки на бензопровод Colonial, за хакерами может стоять РоSSия

Правительство США издало закон о чрезвычайном положении после кибератаки на самый большой бензиновый трубопровод страны Colonial, произошедшей 7 мая.

Полноценная работа трубопровода по состоянию на вчера до сих пор не была восстановлена. На Colonial приходится 2,5 млн баррелей в день - это 45% поставок дизельного топлива, бензина и авиакеросина на Восточном побережье, пишет BBC.

Аварийный статус позволяет транспортировать топливо альтернативными способами, кроме того, власти могут отменить требования, регулирующие склад бензина и задействовать корабли для его транспортировки.

18 штатов получили временный отказ от права на перевозку горючего. Эксперты считают, что на этой неделе цены на топливо могут вырасти на 2-3%, но долгосрочные последствия могут быть еще хуже, если аварию быстро не удастся уладить.

"Мы находимся в процессе возобновления обслуживания для наших поставщиков и вернем полностью систему к работе тогда, когда будем считать, что это безопасно и в соответствии с законодательством", - заявили в Colonial.

Источники заявили, что за кибератакой стоит группировка DarkSide. Во время атаки хакеры похитили около 100 ГБ данных. Затем они заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах и потребовали выкуп. В случае отказа от уплаты преступники угрожают выложить информацию в Интернет. Что именно за информация - пока неизвестно.

Обновление. За этими хакерами может стоять РоSSия, пишет CNN со ссылкой на источники.

Напомним, DarkSide работает по схеме "вымогатель-как услуга" (RaaS), рекламируя свой вирус в даркнете. Его используют для атак преимущественно на крупные корпоративные сети. Он шифрует данные, а затем требует у пострадавших компаний выкуп. Если жертвы отказываются платить, участники DarkSide публикуют похищенные у них данные на своем сайте в даркнете.