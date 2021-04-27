78% потребителей покупают товары онлайн и не прекратят этого делать после пандемии (исследование)

Подавляющее большинство потребителей — 78%, которым еще предстоит пережить пандемию, покупают определенные товары онлайн. Об этом свидетельствуют данные отчета Cheetah Digital о digital-трендах потребителей.

78% потребителей покупают товары онлайн и не прекратят этого делать после пандемии (исследование)
Фото: businessplantemplate.com

Какие тенденции потребителей

Опрос более чем 5 тыс. потребителей показал, что несколько изменений покупательского поведения за последние шесть месяцев скорее всего сохранятся. Среди них:

  • покупки через digital-каналы — 39%;
  • большее беспокойство по поводу влияния брендов, чьи продукты они потребляют, на окружающую среду — 39%;
  • обеспокоенность тем, как и где бренды поставляют товары и услуги — 38% респондентов.

Потребители также заметили изменения в поведении, характерные для их покупательских привычек в интернете. Сделав больше покупок онлайн за полгода из-за пандемии, почти 8 из 10 (78%) согласились с тем, что некоторые вещи проще покупать в интернете.

Более того, еще 64% заявили, что, кроме Amazon, они покупали на онлайн-сайтах, о существовании которых они раньше не подозревали.

64% заявили, что будут покупать у новых брендов и после пандемии.

Потребители также предпочитают делать покупки на компьютере. 64% заявили, что им стало удобнее пользоваться мобильными устройствами, но они, как и раньше, предпочитают делать покупки на большом экране.

Совершенно очевидно, что опрошенные потребители стали более сознательными за последние полгода. Около 58% респондентов заявили, что отвергли бренд из-за его экологических, корпоративных или политических ценностей, и почти 3 из 10 (27%) больше озабочены корпоративными ценностями бренда.

Изменения претерпели и мнения относительно Facebook. Три четверти (74%) заявили, что обеспокоены поляризацией политической мысли в Facebook, а 71% было известно о том, что бренды убрали свою рекламу из Facebook из-за ненависти. Поэтому 6 из 10 (63%) предпочитают покупать у брендов, которые не рекламируются в Facebook.

Изменения у продавцов

Бренды, которые реагируют на эти изменения в поведении потребителей, видят рост лояльности. В отчете отмечен существенный рост доли потребителей, лояльных к бренду, у которого, по их мнению, безопасно покупать, а также увеличение количества потребителей, лояльных к бренду, который несет ответственность за свои данные.

Другие характеристики брендов, которые, по мнению респондентов, повысят их лояльность, включают:

  • отличные продукты и услуги;
  • программу вознаграждений, которая им нравится;
  • обслуживание и поддержку клиентов;
  • удобство использования.

Контекст

  • Результаты основаны на опросе 5065 взрослых (18+) в Австралии, Франции, Японии, Испании, Великобритании и США.
  • В Украине наблюдается значительный рост доходов от e-commerce во время пандемии. Страна заняла шестую позицию в рейтинге Payoneer's Global Seller Index.

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