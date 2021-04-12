Канадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWeb

Основанная в 1969 году канадская компания Telesat стремится создать собственную спутниковую группировку на низкой околоземной орбите для обеспечения высокоскоростной глобальной широкополосной связи из космоса по аналогии со SpaceX Starlink, OneWeb или аналогичной инициативой Amazon Kuiper Systems.

Канадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWeb

Оператор спутников Telesat в офисе (Reuters | Blair Gable)

Несмотря на ожидающуюся серьёзную конкуренцию, исполнительный директор Telesat Дэн Голдберг (Dan Goldberg) выражает уверенность и называет будущую группировку Telesat «Святым Граалем» для акционеров своей компании — жизнеспособным конкурентом на рынке широкополосного доступа к Сети.

Проект Telesat отличается гораздо более низкой стоимостью по сравнению с инициативами SpaceX и Amazon, да и компания работает на рынке спутниковой связи десятилетия, благодаря чему накопила огромный опыт. Кроме того, вместо выхода на потребительский рынок, как SpaceX или Amazon, Telesat ищет богатых корпоративных клиентов.

Канадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWeb

Исполнительный директор Telesat Дэн Голдберг (Reuters | Blair Gable)

Господин Голдберг заявил, что буквально стал плохо спать, когда шесть лет назад понял, что бизнес-модели его компании грозит опасность: потоковые службы вроде Netflix, требующие высокой скорости соединения, получили широкое распространение, а волоконно-оптическая связь гарантирует молниеносное подключение к Интернету.

15 геостационарных спутников Telesat предоставляют услуги в основном телевизионным вещателям, интернет-провайдерам и правительственным сетям, которые всё больше беспокоятся относительно задержек или сбоев в передаче сигналов с орбит, расположенных на высоте более чем в 35 000 километров над Землёй. Затем, в 2015 году, возвращаясь домой с парижской отраслевой конференции, где задержки были ключевой обсуждаемой темой, он набросал в самолёте на салфетке свои первоначальные идеи для создания группировки на низкой околоземной орбите.

Канадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWeb

Первые идеи низкоорбитальной группировки Telesat (Reuters | Blair Gable)

Эти идеи в итоге привели к проекту, получившему название Lightspeed — он предполагает создание группировки спутников, которая будет вращаться на высоте примерно в 35 раз ниже, чем современные аппараты компании. При этом система обеспечит подключение к Интернету со скоростью, близкой к волоконной оптике.

Telesat в 2019 году подписала контракт на запуски с аэрокосмической компанией Blue Origin. По словам главного технического директора Telesat Дэвида Вендлинга (David Wendling), переговоры ведутся ещё с тремя потенциальными сторонами: японской Mitsubishi Heavy Industries, европейской ArianeGroup и SpaceX. Окончательное решение будет принято в течение нескольких месяцев.

Канадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWeb

Оператор спутников Telesat в офисе (Reuters | Blair Gable)

Telesat планирует запустить первую партию из 298 спутников, построенных компанией Thales Alenia Space, в начале 2023 года — это позволит начать частичное обслуживание абонентов на некоторых широтах в том же году. Полное глобальное покрытие намечено на 2024 год. Группировка Lightspeed, по оценкам компании, обойдётся вдвое дешевле, чем проекты SpaceX или Amazon (стоимостью порядка $10 млрд каждый), что обеспечит конкурентоспособность.

Канадская Telesat создаст низкоорбитальную интернет-группировку вслед за SpaceX и OneWeb

Оператор спутников Telesat в офисе (Reuters | Blair Gable)


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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