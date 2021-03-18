YouTube начнёт предупреждать пользователей о нарушении правил платформы в загружаемых видео до их публикации

Видеосервис YouTube объявил о внедрении в платформу новой функции под названием «Проверки» (Checks). Она призвана выявлять потенциальные нарушения авторских прав и рекламных интеграций ещё до публикации видеороликов. Об этом рассказала служба поддержки сервиса.

YouTube начнёт предупреждать пользователей о нарушении правил платформы в загружаемых видео до их публикации

HT Tech

Идея нововведения заключается в предварительном предупреждении пользователей о неприемлемом контенте. Система отметит таймкоды с потенциальными нарушениями и предложит пользователю возможные способы решения проблем. У авторов будет возможность не только отредактировать ролики, но и оспорить результаты, если посчитают, что система ошиблась.

YouTube начнёт предупреждать пользователей о нарушении правил платформы в загружаемых видео до их публикации

Проверка займёт несколько минут. Пока что функция не обязательна для использования, и авторы могут публиковать контент без проверок. Представитель YouTube отметил, что прохождение проверки не защищает от возможных жалоб пользователей на нарушения правил платформы.

В комментариях некоторые пользователи, протестировавшие систему, рассказали, что проверка занимает больше времени, чем указано. По словам одного из них, проверка авторских прав соответствует указанному времени, в то время как исследование монетизации продолжалось несколько часов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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