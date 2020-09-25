Киберспециалисты установили, каким образом взломали сайты Нацполиции

Специалисты по кибербезопасности уже установили, каким образом взломали сайты Национальной полиции Украины.

Об этом заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров сообщил во время конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности".

Он отметил, что сайт Нацполиции временно отключен. По факту несанкционированного вмешательства начаты уголовные производства.

"Расследование по делу взлома сайта Национальной полиции продолжается. Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, взломавшие сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось, и как усиливать наш киберзащиту и киберустойчивость. В том числе мы делимся опытом с коллегами, как избежать таких проблем", - подчеркнул Гончаров.

Напомним, 23 сентября на сайтах полиции хакеры опубликовали фейки о гибели американских военных и выбросе радиации на Ровенской АЭС. В полиции опровергли эту информацию и заявили о хакерской атаке. Отметим, что сообщения о "смерти военных из США " появились в контексте совместных украинско-американских учений Rapid Trident-2020.

Ранее в Украине предупреждали о подготовке хакерских атак на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости. А в июле стало известно об утечке данных из сервиса "Cloudflare Inc". Среди обнародованных адресов было 45 записей с доменом "gov.ua" и более 6,5 тыс. с доменом "ua", в частности ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры.