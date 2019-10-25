Adblock Plus позволит блокировать раздражающий нерекламный контент

Вышла новая версия расширения Adblock Plus 3.7 , которая не только повысит производительность процессора и увеличит время автономной работы гаджета, но и позволит пользователям еще тщательнее фильтровать контент в интернете.

Теперь в Adblock Plus 3.7 есть раздел с рекомендуемыми фильтрами. Кроме рекламы, они помогут заблокировать столбцы комментариев на новостных сайтах, приложения для криптомайнинга, всплывающие окна и кнопки социальных сетей, которые отслеживают перемещения интернет-пользователя. Каждый пользователь может настроить Adblock Plus, добавив дополнительные «рекомендуемые списки фильтров».

Некоторые фильтры устанавливаются при загрузке расширения Adblock Plus. Среди них есть, например, EasyList. Это самый популярный список фильтров, который используют большинство блокировщиков рекламы. Он автоматически загружается на языке, который используется в браузере. В новой версии блокировщика пользователи могут самостоятельно добавлять различные фильтры для блокировки нежелательного контента на нескольких языках, для защиты от вредоносных программ и сохранения конфиденциальности.

Тилль Файда, генеральный директор и соучредитель eyeo , о новой версии Adblock Plus:

«Для нас всегда было важно предоставлять пользователям инструмент, с помощью которого они смогут сами определять, какой контент блокировать, а какой — нет. Реклама — не единственная раздражающая вещь, встречающаяся в сети. Социальные плагины и всплывающие окна также могут быть надоедливыми. С Adblock Plus 3.7 интернет-серфинг становится еще более персонализированным».