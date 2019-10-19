Snapchat запустил динамическую рекламу

Мессенджер Snapchat объявил о запуске динамической рекламы, которая позволяет автоматически создавать объявления и настраивать таргетинг в режиме реального времени.

Новый формат призван усилить позиции Snapchat в конкуренции с Google и Facebook, которые уже предлагают динамическую рекламу своим клиентам.

При использовании этого формата Snapchat будет брать товары из каталога рекламодателя и автоматически нацеливать рекламу на людей с релевантными интересами.

В компании надеются, что новый продукт позволит привлечь на платформу больше клиентов.

Динамическая реклама запускается для рекламодателей по всему миру, однако на первых порах они смогут охватывать только пользователей Snapchat в США . Глобальный запуск планируется провести позже. Когда именно, в компании не уточнили.