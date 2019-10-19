Snapchat запустил динамическую рекламу
Мессенджер Snapchat
Новый формат призван усилить позиции Snapchat в конкуренции с Google и Facebook, которые уже предлагают динамическую рекламу своим клиентам.
При использовании этого формата Snapchat будет брать товары из каталога рекламодателя и автоматически нацеливать рекламу на людей с релевантными интересами.
В компании надеются, что новый продукт позволит привлечь на платформу больше клиентов.
Динамическая реклама запускается для рекламодателей по всему миру, однако на первых порах они смогут охватывать только пользователей Snapchat в США. Глобальный запуск планируется провести позже. Когда именно, в компании не уточнили.
Отметим, что согласно eMarketer, Snapchat является небольшим игроком на мировом рынке цифровой рекламы — его доля составляет лишь 0,5%. При этом на долю Google и Facebook приходится 32% и 21% соответственно.
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