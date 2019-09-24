Экстрадированный в США роSSийский хакер, которому грозило до 90 лет тюрьмы, признал вину

Теперь обвинение будет просить для него 15-20 лет лишения свободы.

Экстрадированный в США роSSийский хакер, которому грозило до 90 лет тюрьмы, признал вину
Фото: AndreyPopovDepositphotos

Гражданин РоSSии 36-летний Андрей Тюрин, в 2018 году задержанный в Грузии и затем экстрадированный в США, в окружном суде нью-йоркского района Манхэттен признал свою вину по обвинениям в сговоре, электронном мошенничестве, незаконных азартных играх в сети и хакерской деятельности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, следователи ожидали подобного шага со стороны обвиняемого.

"Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен", - сказал Тюрин судье Лоре Тейлор Суэйн через переводчика.

РоSSиянину вменяется в вину кража данных в период с 2012 по 2015 году у более чем 80 млн клиентов американского финансового холдинга PMorgan Chase & Co., а также еще целого ряда финансовых компаний, информационных деловых изданий и инвестиционных фирм.

Сообщники Тюрина использовали полученную им информацию для рассылки электронных писем с целью незаконного финансового обогащения. Прокуроры собрали более 3 тыс. страниц переписки в чатах между подозреваемым и его сообщниками, арестованными в Израиле.

Вердикт по делу Тюрина ожидается 13 февраля 2020 года. В рамках сделки со следствием сторона обвинения, как предполагается, будет рекомендовать избрание ему наказания в виде 15-20 лет тюрьмы. Всего по шести пунктам обвинения ему могло грозить до 92 лет тюрьмы.

Отмечается, что обвинение Тюрину было вынесено еще в 2015 году, но информация о нем официально не разглашалась до его задержания в Грузии в сентябре 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что роSSийские хакеры на протяжении многих лет пытались выкрасть электронные письма самых высокопоставленных православных христианских фигур в мире, в том числе Вселенского патриарха Варфоломея. Атаки осуществляла хакерская группировка Fancy Bear, связанная со спецслужбами РоSSии.

В украинской киберполиции также заявляли о постоянных кибератаках с территории РФ.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Государственной судебной администрации майнили криптовалютуВ Государственной судебной администрации майнили криптовалюту
Amazon обвинили в манипулировании результатами поискаAmazon обвинили в манипулировании результатами поиска
Посты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator StudioПосты в Instagram теперь можно планировать через Facebook Creator Studio
Facebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламыFacebook представил новые интерактивные форматы мобильной рекламы
Google внёс изменения в обработку разметки для отзывовGoogle внёс изменения в обработку разметки для отзывов
Блок рекламы


Похожие новости
Киберполиция поймала 18-летнего хакера, распространявшего вирусы под видом обновлений для игрКиберполиция поймала 18-летнего хакера, распространявшего вирусы под видом обновлений для игр
Украинец, обвиняемый в США за кибератаки, признал в суде свою винуУкраинец, обвиняемый в США за кибератаки, признал в суде свою вину
ProZorro наймет "этических" хакеров для поиска уязвимостей в системеProZorro наймет "этических" хакеров для поиска уязвимостей в системе
Microsoft предупредила об атаках роSSийских хакеров через принтерыMicrosoft предупредила об атаках роSSийских хакеров через принтеры
Хакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернетеХакеры раскрыли тайные проекты ФСБ для слежки в интернете
СБУ сообщила о разоблачении одесского хакера. Он был причастен к взлому NASDAQ и атакам на инфраструктуру Украины
Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах, - CybereasonХакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах, - Cybereason
Киберполиция разоблачила украинцев, которые сотрудничали с роSSийскими хакерамиКиберполиция разоблачила украинцев, которые сотрудничали с роSSийскими хакерами
В США судят украинского хакера. Он воровал кредитки в составе FIN7
20 украинских провайдеров не блокируют даже половину санкционных сайтов — исследование
Последние новости
Подгружаем последние новости