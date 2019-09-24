Теперь обвинение будет просить для него 15-20 лет лишения свободы.

Гражданин РоSSии 36-летний Андрей Тюрин, в 2018 году задержанный в Грузии и затем экстрадированный в США , в окружном суде нью-йоркского района Манхэттен признал свою вину по обвинениям в сговоре, электронном мошенничестве, незаконных азартных играх в сети и хакерской деятельности.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, следователи ожидали подобного шага со стороны обвиняемого.

"Я признал себя виновным по этим пунктам, потому что я действительно виновен", - сказал Тюрин судье Лоре Тейлор Суэйн через переводчика.

РоSSиянину вменяется в вину кража данных в период с 2012 по 2015 году у более чем 80 млн клиентов американского финансового холдинга PMorgan Chase & Co., а также еще целого ряда финансовых компаний, информационных деловых изданий и инвестиционных фирм.

Сообщники Тюрина использовали полученную им информацию для рассылки электронных писем с целью незаконного финансового обогащения. Прокуроры собрали более 3 тыс. страниц переписки в чатах между подозреваемым и его сообщниками, арестованными в Израиле.

Вердикт по делу Тюрина ожидается 13 февраля 2020 года. В рамках сделки со следствием сторона обвинения, как предполагается, будет рекомендовать избрание ему наказания в виде 15-20 лет тюрьмы. Всего по шести пунктам обвинения ему могло грозить до 92 лет тюрьмы.

Отмечается, что обвинение Тюрину было вынесено еще в 2015 году, но информация о нем официально не разглашалась до его задержания в Грузии в сентябре 2018 года.

Напомним, ранее сообщалось, что роSSийские хакеры на протяжении многих лет пытались выкрасть электронные письма самых высокопоставленных православных христианских фигур в мире, в том числе Вселенского патриарха Варфоломея. Атаки осуществляла хакерская группировка Fancy Bear, связанная со спецслужбами РоSSии.