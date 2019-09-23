Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США

Издание Popular Information написало о сети «патриотических» Facebook-страниц, которые ориентировались на США, но управлялись из Украины. В последнее время сообщества начали агитировать в поддержку Дональда Трампа, пишут AIN.UA.

Журналист AIN.UA пересказывает детали.

Коротко:

  1. Из Украины ведут сеть популярных американских пабликов. У флагманской страницы «I Love America» более 1 млн лайков,
  2. Основа — виральный контент про патриотизм, религию и смешных животных.
  3. За этим стоит одессит Андрей Зюзькин. В Украине он развивает так называемую «Мастерскую фан-страниц».
  4. С недавних пор американские страницы переключились на контент в поддержку Дональда Трампа. Они репостят мемы, которыми пользовались «роSSийские тролли» и распространяют дезинформацию.
  5. Украинская сеть имеет огромный охват на Facebook — примерно как The New York Times и Washington Post вместе взятые.
  6. За проектом вряд ли стоят государственные структуры.
  7. Facebook не видит в такой деятельности нарушения правил.

Подробности

Что случилось

Главный объект расследования — страница I Love America, у которой более 1,1 млн лайков. Она публикует патриотический виральный контент и получает охваты, сопоставимые с крупнейшими национальными изданиями США.

Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США
Один из недавних постов I Love America

Но управляет проектом заграничная команда. Как указано в описании, страница создана в марте 2017 года. У нее 10 админов из Украины, по одному из Франции, Казахстана и США. Сайт, на который ранее ссылались в шапке страницы, зарегистрирован на Андрея Зюзикова, жителя Одессы.

Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США

Зюзиков позиционирует себя как онлайн-стратег. Он ведет так называемую «Мастерскую фан-страниц», где рассказывает о продвижении на Facebook и предлагает услуги по продвижению.

Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США
Описание страницы Зюзикова

В последние недели контент I Love America сместился с патриотического на про-Трамповский. Появились репосты со страниц с названиями вроде «Боже храни Америку и Трампа». Эти группы тоже ведут модераторы из Украины.

Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США
Репосты со страниц, поддерживающих Трампа

Важно: на момент публикации материала, упоминаемые в тексте репосты пропали со страницы I Love America.

Верхушка айсберга

Popular Information пишет, что на самом деле, сеть намного больше одного популярного паблика.

Аналогичных страниц еще много, все управляются из Украины. Они набирают аудиторию, публикуя мемы и виральные изображения. Темы: религия, патриотизм, смешные животные.

Примеры страниц:

  • Cute or Not?
  • I Love Jesus Forever
  • US Federal Insider
  • God bless Donald Trump and God bless America
Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США
Контент страницы Cute or Not?. У нее 8 админов из Украины

Нередко в ход идут картинки, которые использовала Internet Research Agency — это роSSийская группа, стоящая за вмешательством в выборы 2016 года.

Среди публикаций немало дезинформации. Например, есть утверждение, что Хиллари Клинтон продала зарубежным государствам доступ к своему почтовому серверу. На самом деле, это была хакерская атака.

Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США

Но в данном случае связи с государственными структурами нет, уверено как издание, так и опрошенные эксперты.

Представитель Facebook в комментарии сообщил, что ни одна из указанных страницы не нарушает правил соцсети. В том числе не перечит положению о «координированном неправдоподобном поведении».

Каков масштаб вопроса

У I Love America огромные охваты. По данным аналитического сервиса Crowdtangle, страница получила больше взаимодействий, чем USA Today, Los Angeles Times, BuzzFeed News.

Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США

РоSSийские тролли, вмешательство которых расследовал Роберт Мюллер, не имели такого же успеха на Facebook, как украинская сеть пабликов. У них было до 390 000 подписчиков.

У сети из Одессы, помимо флагманской страницы I Love America, есть и другие проекты. Их точное количество журналистам подсчитать не удалось.

  • Но всего, по данным Popular Information, за последние 3 месяца страницы сети получили более 30 млн взаимодействий.
  • У The New York Times за тот же период — 18 млн взаимодействий.
Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США

Главное опасение журналистов заключается в том, что теперь эта сеть переключилась на продвижение про-Трамповского контента. Публикации на эту тему получают до 44 000 репостов.

Редакция AIN.UA обратилась за комментарием к Андрею Зюзькину, но на момент публикации материала не получила ответа.


Михаил Сапитон, AIN

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