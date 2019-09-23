Из Украины ведут американскую FB-сеть, она агитирует за Трампа. Охваты больше, чем у ведущих изданий США

Издание Popular Information написало о сети «патриотических» Facebook-страниц, которые ориентировались на США , но управлялись из Украины. В последнее время сообщества начали агитировать в поддержку Дональда Трампа, пишут AIN.UA .

Журналист AIN.UA пересказывает детали.

Коротко:

Из Украины ведут сеть популярных американских пабликов. У флагманской страницы «I Love America» более 1 млн лайков, Основа — виральный контент про патриотизм, религию и смешных животных. За этим стоит одессит Андрей Зюзькин. В Украине он развивает так называемую «Мастерскую фан-страниц». С недавних пор американские страницы переключились на контент в поддержку Дональда Трампа. Они репостят мемы, которыми пользовались «роSSийские тролли» и распространяют дезинформацию. Украинская сеть имеет огромный охват на Facebook — примерно как The New York Times и Washington Post вместе взятые. За проектом вряд ли стоят государственные структуры. Facebook не видит в такой деятельности нарушения правил.

Подробности

Что случилось

Главный объект расследования — страница I Love America, у которой более 1,1 млн лайков. Она публикует патриотический виральный контент и получает охваты, сопоставимые с крупнейшими национальными изданиями США .

Один из недавних постов I Love America

Но управляет проектом заграничная команда. Как указано в описании, страница создана в марте 2017 года. У нее 10 админов из Украины, по одному из Франции, Казахстана и США . Сайт, на который ранее ссылались в шапке страницы, зарегистрирован на Андрея Зюзикова, жителя Одессы.

Зюзиков позиционирует себя как онлайн-стратег. Он ведет так называемую «Мастерскую фан-страниц», где рассказывает о продвижении на Facebook и предлагает услуги по продвижению.

Описание страницы Зюзикова

В последние недели контент I Love America сместился с патриотического на про-Трамповский. Появились репосты со страниц с названиями вроде «Боже храни Америку и Трампа». Эти группы тоже ведут модераторы из Украины.

Репосты со страниц, поддерживающих Трампа

Важно: на момент публикации материала, упоминаемые в тексте репосты пропали со страницы I Love America.

Верхушка айсберга

Popular Information пишет, что на самом деле, сеть намного больше одного популярного паблика.

Аналогичных страниц еще много, все управляются из Украины. Они набирают аудиторию, публикуя мемы и виральные изображения. Темы: религия, патриотизм, смешные животные.

Примеры страниц:

Cute or Not?

I Love Jesus Forever

US Federal Insider

God bless Donald Trump and God bless America

Контент страницы Cute or Not?. У нее 8 админов из Украины

Нередко в ход идут картинки, которые использовала Internet Research Agency — это роSSийская группа, стоящая за вмешательством в выборы 2016 года.

Среди публикаций немало дезинформации. Например, есть утверждение, что Хиллари Клинтон продала зарубежным государствам доступ к своему почтовому серверу. На самом деле, это была хакерская атака.

Но в данном случае связи с государственными структурами нет, уверено как издание, так и опрошенные эксперты.

Представитель Facebook в комментарии сообщил, что ни одна из указанных страницы не нарушает правил соцсети. В том числе не перечит положению о «координированном неправдоподобном поведении».

Каков масштаб вопроса

У I Love America огромные охваты. По данным аналитического сервиса Crowdtangle, страница получила больше взаимодействий, чем USA Today, Los Angeles Times, BuzzFeed News.

РоSSийские тролли, вмешательство которых расследовал Роберт Мюллер, не имели такого же успеха на Facebook, как украинская сеть пабликов. У них было до 390 000 подписчиков.

У сети из Одессы, помимо флагманской страницы I Love America, есть и другие проекты. Их точное количество журналистам подсчитать не удалось.

Но всего, по данным Popular Information, за последние 3 месяца страницы сети получили более 30 млн взаимодействий.

У The New York Times за тот же период — 18 млн взаимодействий.

Главное опасение журналистов заключается в том, что теперь эта сеть переключилась на продвижение про-Трамповского контента. Публикации на эту тему получают до 44 000 репостов.

Редакция AIN.UA обратилась за комментарием к Андрею Зюзькину, но на момент публикации материала не получила ответа.