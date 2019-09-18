Amazon обвинили в манипулировании результатами поиска

Издание The Wall Street Journal нашло факты, указывающие на то, что Amazon манипулирует результатами поиска на своей платформе.

По данным источников WSJ, онлайн-ретейлер внёс изменение в свой поисковый алгоритм для продвижения тех товаров, которые приносят ему наибольшую прибыль, – включая собственные предложения.

Ранее в этом году похожий отчёт был опубликован Bloomberg. По данным агентства, ecommerce-гигант вредит мелким продавцам, продвигая собственные товары за их счёт.

Согласно WSJ, юристы Amazon обеспокоены использованием поискового алгоритма для получения большей прибыли. При этом в компании отрицают, что отдают предпочтение собственным брендам в результатах поиска.

В статье также говорится о внутренней борьбе между руководством розничного направления Amazon и инженерами, которые хотят оставаться независимыми. По словам бывших сотрудников компании, онлайн-ретейлер хочет сделать прибыльность товара значимым фактором ранжирования.

В Amazon эти обвинения прокомментировали так:

«The Wall Street Journal ошибается. Мы им подробно объяснили и показали, что их данные из анонимных источников не являются фактически точными, но они всё равно опубликовали эту статью».

В компании заверили, что не изменяли критерии ранжирования и показывают только те товары, которые будут интересны клиентам – независимо от того, являются ли они их собственными брендами или партнёрскими.

«Как и любой другой магазин, мы анализируем прибыльность тех товаров, которые предлагаем на своей площадке, но это лишь одна метрика [из многих] и ни в коем случае не ключевой фактор того, что мы показываем клиентам».