Украинская fashion-группа получила $400 000 от фонда SMRK

Украинская компания Love&Live Fashion Group получила $400 000 инвестиций. Это — seed-раунд от венчурного фонда SMRK, пишут AIN.UA

Love&Live Fashion Group — это украинская группа fashion-брендов с офисом в Киеве . В нее входят бренды одежды, обуви и аксессуаров Love&Live, Katarina Ivanenko и другие, а также маркетплейс украинских брендов Shopping Mall. Основатели компании: украинский предприниматель Алексей Омельянчук и дизайнер, фотограф Екатерина Иваненко.

Почему инвестор выбрал эту компанию?

По словам Андрея Довженко, управляющий партнер фонда, ранее они не инвестировали в ecommerce-проекты или в те проекты, которые не являются IT в чистом виде.

«В этом плане проект Love&Live выступает своего рода экспериментом для нас. Главный фактор, который сделал возможным эту инвестицию — это высокий уровень креатива. Мы увидели здесь аналогию с софтверными компаниями, которые разрабатывают собственные продукты», — говорит Довженко. По его словам, команда обратилась к фонду за помощью в выходе на международные рынки.

На что потратят средства?

Привлеченные средства потратят на масштабирование на украинском рынке, увеличивая онлайн-продажи и выходя в офлайн. Также инвестиции понадобятся для запуска fashion-бренда в сегменте Premium и на выход компании на международные рынки.