Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах, - Cybereason

Хакерские атаки, вероятно, координировал Китай.

Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах, - Cybereason
Фото: autocentre.ua

Координированные Китаем хакеры совершили атаку на системы телекоммуникационных компаний более чем в 30 странах. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает американо-израильское предприятие сфере безопасности Cybereason, передает DW.

По данным Cybereason, в результате взлома телекоммуникационных систем похищены большие объемы частных данных, а также информация компаний. В то же время названия компаний, а также страны, которые подверглись хакерским атакам, не называются.

Сообщается, что хакеры разворачивали доступ к системам еще с 2017 года и осуществляли его в течение 2018 года. Активную деятельность нелегального доступа к телекоммуникационным системам Cybereason заметил в этом году.

"Уровень комплексности свидетельствует о том, что это не криминальная группировка", - подчеркнул руководитель Cybereason Лиор Дев. По его словам, атака такого объема могла координироваться только правительством какой-либо страны, а использованные программы с высокой степенью вероятности показали, что она была осуществлена из Китая.

По данным Cybereason, целью хакерской атаки является информация об отдельных лицах в правительствах, политике, а также в силовых органах. По данным агентства, хакеры обеспечили доступ к каждому пользователю и его паролю, благодаря чему получили, в частности, счета и данные о телефонных соединениях.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, в мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает всем компаниям в США прекратить использовать телекоммуникационное оборудование, произведенное компаниями, которые "представляют угрозу" для национальной безопасности США и ее цифровой экономики.

Власти США считают, что Китай через оборудование для сетей 5G, которые поставляет в том числе и Huawei, занимается шпионажем.

Ранее сообщалось, что корпорация Google прерывает сотрудничество с китайской компанией Huawei после того, как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список.


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