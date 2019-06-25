Alphabet представил план постройки умного «города в городе» для Торонто

Компания Sidewalk Lab, подразделение холдинга Alphabet, официально представила план застройки части побережья Торонто для превращения его в высокотехнологичный «город в городе».

Документ содержит 1524 страницы и представляет собой масштабную инициативу по реализации давней мечты главы Alphabet и сооснователя Google Ларри Пейджа о городе, где можно было бы поэкспериментировать с такими инновациями, как автономные автомобили, публичный Wi-Fi и другими достижениями современных технологий.

На презентации 24 июня глава Sidewalk Lab Дэн Докторофф (Dan Doctoroff) назвал будущий «город в городе» «самым инновационным районом в мире».

Первоначальная задача Sidewalk Lab в Торонто состоит в том, чтобы застроить практически пустующий участок промышленной набережной под названием Куэйсайд площадью в 12 акров. План включает в себя:

Десять новых зданий с тысячами жилых блоков, а также офисными и коммерческими помещениями. Все здания будут сделаны из дерева.

Редизайн улиц для сокращения использования автомобилей и продвижения велотранспорта и ходьбы.

Установку публичного Wi-Fi в дополнение к сенсорам для сбора «урбанистических данных», которые будут использоваться в работе транспорта и других служб.

Сокращение парниковых газов до 89%.

Строительство новой канадской штаб-квартиры Google на западном краю острова Вилье.

Sidewalk Labs вложит в проект $1,3 млрд и планирует привлечь $38 млрд инвестиций к 2040 году. По оценкам экспертов, проект Alphabet создаст около 44 тыс. рабочих мест и будет приносить порядка $4,3 млрд налоговых отчислений в год.