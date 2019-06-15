Стартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторов

Стартап RapidAPI, который развивает одноименный маркетплейс API, привлек $25 млн в рамках раунда серии В. Инвесторами выступили M12 — венчурный фонд Microsoft — DNS Capital, Andreessen Horowitz и Green Bay Capital. Об этом сообщает TechCrunch. , пишут AIN.UA

Стартап RapidAPI с офисом в Украине привлек $25 млн от Microsoft, Andreessen Horowitz и других инвесторов
Команда RapidAPI. Фото — TechCrunch

Что такое RapidAPI

RapidAPI — это маркетплейс API. Он позволяет разработчикам искать, оплачивать и подключаться к публичным программным интерфейсам.

Сейчас на платформе RapidAPI есть более 10 000 API — это 33% от всех общедоступных интерфейсов в мире. Маркетплейсом пользуется 1 млн человек, включая такие корпорации как Cisco, Hyatt, SAP, Delta, и Reddit.

Привлеченные средства RapidAPI потратит на создание нового продукта для групп: RapidAPI for Teams позволит разработчикам не только управлять их использованием общедоступных API, но также организовывать и использовать свои собственные внутренние интерфейсы и микросервисы.

RapidAPI был основан в Израиле в 2015 году. Сейчас у компании есть также офисы в Сан-Франциско и Киеве. Вместе с новым раундом RapidAPI суммарно привлек $37,5 млн.

Как стартап представлен в Украине

RapidAPI открыл украинский офис в 2016 году в Киеве. Судя по информации с официального сайта, местная команда занимается технической разработкой платформы. TechCrunch отмечает, что всего в трех офисах RapidAPI работает 50 человек, точный размер украинской команды неизвестен.

Журналист AIN.UA обратился к RapidAPI с вопросом о размере местного офиса и его специализации, но на момент публикации заметки не получил ответ.


Дмитрий Демченко, AIN


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