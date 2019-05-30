Винницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городе

Винницкий стартап IncoreSoft разработал систему автоматического распознавания номерных знаков автомобилей и лиц людей в общественных местах. Эту технологию приняли местные власти и сейчас на ее основе работает Винницкий муниципальный центр по контролю за ситуацией на улицах и дорогах города. Редактор AIN.UA узнала детали. , пишут AIN.UA

Как появилась идея?

Идея системы с искусственным интеллектом для распознавания объектов в масштабах города появилась у CEO компании Олега Сивинюка в 2017 году, когда он увидел, как аналогичные системы работают в Германии.

Винницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городе

Проект назвали Vezha и начали работу над ним в августе 2018 года, им занималась команда из 11 человек, куда входило и несколько студентов Винницкого национального технического университета. Проект делали на собственные средства, без привлечения инвестиций.

Команда пыталась заинтересовать власти своим проектом, проводила встречи на ивентах, хакатонах, предлагая сравнить эту систему распознавания с аналогами, которые уже применялись в
Винницком муниципальном центре. Сейчас Винницкая мэрия пользуется системой уже на протяжении 5 месяцев.

Как работает система?

Система Vezha непрерывно мониторит записи с камер видеонаблюдения, установленных в городе. Затем анализирует данные на предмет потенциально опасных ситуаций, на которые нужно быстро реагировать.

Винницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городе

Например, если нужно найти автомобиль, который участвовал в ДТП или был замечен на месте преступления, или нарушил правила парковки.

Винницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городе

«Система автоматически распознает номерные знаки, марку и модель автомобиля в видеопотоке и передает данные о местонахождении авто, которые находятся в розыске», — сообщают в компании.

Винницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городе

Она также обучена распознавать лица в потоке, анализируя кадры в реальном времени: анализирует все лица и сопоставляет их с базой поиска. При совпадении идет оповещение правоохранительным органам. У системы есть модуль анализа массовых собраний, который ищет по видео скопления людей.

Винницкий стартап создал систему распознавания номеров авто и лиц. Ее уже используют в городе

В системе используется искусственный интеллект, если конкретнее
— сверточные нейронные сети. Это архитектура нейросетей, нацеленная на распознавание образов. «Мы модиифицировали архитектуры нейросетей и собирали собственный датасет», — говорят в компании.

Результаты

Сейчас система является основным сервисом видеоаналитики в муниципальном центре по контролю за улицами. Решение тестируют в Ивано-Франковске.

За пять месяцев, пока система работала в городе:

  • За последние 3 месяца патрульная полиция Винницы обработала 1935 нарушений правил парковки (и выявила два уголовных преступления).
  • За время работы система распознала 7081 автомобиль в розыске (не уникальные номера, а суммарное количество распознанных автомобилей по городу, т.е. одна машина могла попадать на несколько камер).
  • С помощью модуля, анализирующего скопления людей, зафиксировали совершение двух преступлений.

Пока что проект работает pro bono, но в компании готовят и коммерческий запуск. Параллельно команда разрабатывает решение «Безопасная школа» для школы на базе системы распознавания лиц. В планах — выход на международный рынок и интеграция с известными системами видеонаблюдения.


Ольга Карпенко, AIN


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