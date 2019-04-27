Прибыль Amazon в первом квартале оказалась выше ожиданий из-за быстрого роста AWS

Компания Amazon опубликовала финансовый отчёт по итогам первого квартала 2019 года, который показал, что прибыль и доход оказались выше уровня, прогнозируемого ранее. На долю онлайн-сервисов Amazon приходится только 13 % квартального дохода, тогда как облачное направление принесло почти половину операционной прибыли компании.

Чистая прибыль Amazon в отчётном периоде составила $3,6 млрд. За аналогичный период годом ранее этот показатель достиг отметки в $1,6 млрд. Продажи компании в первом квартале выросли на 17 %, составив в денежном выражении $59,7 млрд.

Прибыль Amazon Web Services составила $7,7 млрд, увеличившись на 41 % в сравнении с показателем первого квартала 2018 года. Операционная прибыль облачного направления составила $2,2 млрд. Значительный рост сегмента обусловлен тем, что AWS продолжает оставаться популярным среди предприятий, стремящихся перенести свои рабочие нагрузки в облачное пространство. Представители компании говорят о том, что в ближайшее время ожидается дальнейший рост облачного бизнеса Amazon.

На территории Северной Америки продажи Amazon выросли на 17 %, достигнув отметки в $35,8 млрд, а операционная прибыль при этом составила $2,3 млрд. Международный бизнес в отчётном периоде принес $16,2 млрд, а операционный убыток равен $90 млн.

Ещё один источник дохода компании, показывающий хорошие темпы роста, связан с рекламными услугами, которые не выделены в официальный сегмент бизнеса Amazon. За первый квартал направление принесло $2,7 млрд чистой прибыли, показывая рост на уровне 34 %.



