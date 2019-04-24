Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во втором туре президентских выборов

Правоохранители отслеживали ситуацию в круглосуточном режиме.

Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во втором туре президентских выборов
Фото: cyberpolice.gov.ua

Во втором туре выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на системы Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"На выборах президента Украины Департамент киберполиции впервые вошел в состав рабочей группы по обеспечению безопасности информационной системы ЦИКа, в которой уже состояли сотрудники СБУ и Госспецсвязи, и по результатам их взаимодействия случаев вмешательства в работу серверов ЦИКа допущено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники киберполиции вместе с коллегами из других правоохранительных ведомств в круглосуточном режиме отслеживали ситуацию.

Правоохранители напомнили, что в первом туре президентских выборов были обнаружены несколько попыток сканирования систем ЦИКа на предмет выявления уязвимостей.

"Зафиксировано, что попытки сканирования были осуществлены с IP-адресов расположенных в РоSSии и в Киеве", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля СБУ заявил, что отбила атаку на сайт Центризбиркома. Глава ЦИКа Татьяна Слипачук заявляла, что главный сервер комисси работает в закритом режиме и "достаточно изолирован" от внешних вмешательств.


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