Киберполиция не зафиксировала атак на ЦИК во втором туре президентских выборов

Во втором туре выборов президента Украины киберполиция не зафиксировала атак на системы Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"На выборах президента Украины Департамент киберполиции впервые вошел в состав рабочей группы по обеспечению безопасности информационной системы ЦИКа, в которой уже состояли сотрудники СБУ и Госспецсвязи, и по результатам их взаимодействия случаев вмешательства в работу серверов ЦИКа допущено не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники киберполиции вместе с коллегами из других правоохранительных ведомств в круглосуточном режиме отслеживали ситуацию.

Правоохранители напомнили, что в первом туре президентских выборов были обнаружены несколько попыток сканирования систем ЦИКа на предмет выявления уязвимостей.

"Зафиксировано, что попытки сканирования были осуществлены с IP-адресов расположенных в РоSSии и в Киеве ", - говорится в сообщении.