Хакеры выложили в интернет информацию о тысячах сотрудников ФБР и полиции

Файлы содержат имена, адреса, номера, электронную почту и должности.

Хакеры выложили в интернет информацию о тысячах сотрудников ФБР и полиции
Хакеры выложили в интернет информацию о тысячах сотрудников ФБР и полиции
Фото: welivesecurity.com

В интернете оказались сведения с нескольких закрытых сайтов, связанных с Ассоциацией Национальной академии ФБР. Об этом пишет TechCrunch.

«Группа хакеров взломала несколько веб-сайтов, связанных с ФБР, и загрузила их содержимое в Интернет, включая десятки файлов, содержащих личную информацию тысяч федеральных агентов и сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что хакеры взломали три сайта, связанных с Ассоциацией Национальной полиции ФБР в Куантико.

Массив данных включает около четырех тысяч записей с именами, адресами, номерами, электронной почтой и должностями сотрудников спецслужбы и полиции США.

Хакеры выложили информацию на своем сайте, название которого не приводится в связи с «конфиденциальностью информации». В группировку входят более десяти человек.

Один из тех, который якобы причастен ко взлому, утверждает, что всего атаковано более тысячи правительственных сайтов и хакеры собирают информацию, которая скоро будет продана.

В Ассоциацию Академии ФБР могут вступить выпускники этого учебного заведения, действующие и бывшие агенты бюро. На сайте ассоциации указано, что с его помощью они могут связываться более чем с 17 тысячами сотрудников правоохранительных органов во всем мире.

Напомним, в январе хакеры обнародовали 175 гигабайт "утечки" о войне на Донбассе и связях Кремля с РПЦ.


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